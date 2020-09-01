Перші дні вересня потішать спекою

У найближчі дві доби в більшій частині території України збережеться суха і спекотна погода.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У середу в західних областях короткочасні дощі, грози, температура вночі 11-16°, вдень 21-26°. На решті території без опадів; температура вночі 15-20°, вдень 30-36°. Вітер переважно східний, 5-10 метрів на секунду.

У Києві 2 вересня - сухо і жарко: температура вночі 18-20°, вдень 31-33°. Вітер східний, 5-10 м/с.

На четвер синоптики прогнозують у західних та Житомирській областях місцями короткочасні дощі, грози; вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 9-14°, вдень 20-25°, на Прикарпатті 17-19°.

На решті території без опадів; вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 31-36°, у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях 26-31°.

У столиці 3 вересня - без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

Додатково: У вівторок о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була 24-27°, в Дніпрі у межах Києва 22°.