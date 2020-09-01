Лукашенко звинуватив у протестах "айфони і телефони"

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко бачить протести віртуальною реальністю.

Джерело: Лукашенко, відповідаючи на запитання журналістів під час відвідин Барановицького державного професійно-технічного коледжу сфери обслуговування, цитує держінформагентство БелТА

Пряма мова: "Не все в житті так бачиться, як ми в віртуальному світі це проживаємо. Відкрили айфони, телефони і весь час у них дивимося. Створюється ілюзія якоїсь іншої життя. Ось частина наших людей потрапила в цей ілюзорний світ".

Деталі: На думку Лукашенка, так в деяких ЗМІ "висвітлюються актуальні події в Білорусі".

Нагадаємо: Лукашенко продовжує вояжі країною і зустрічі з трудовими колективами. У Білорусі вже майже місяць тривають протести проти фальсифікованих виборів президента.

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