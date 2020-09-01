Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко звинуватив у протестах "айфони і телефони"

Вівторок, 1 вересня 2020, 13:02
Лукашенко звинуватив у протестах айфони і телефони

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко бачить протести віртуальною реальністю.

Джерело: Лукашенко, відповідаючи на запитання журналістів під час відвідин Барановицького державного професійно-технічного коледжу сфери обслуговування, цитує держінформагентство БелТА

Пряма мова: "Не все в житті так бачиться, як ми в віртуальному світі це проживаємо. Відкрили айфони, телефони і весь час у них дивимося. Створюється ілюзія якоїсь іншої життя. Ось частина наших людей потрапила в цей ілюзорний світ".

Деталі: На думку Лукашенка, так в деяких ЗМІ "висвітлюються актуальні події в Білорусі".

Нагадаємо: Лукашенко продовжує вояжі країною і зустрічі з трудовими колективами. У Білорусі вже майже місяць тривають протести проти фальсифікованих виборів президента. 

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка" 

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

Ціна мовчання: чому Україна зобов'язана оголосити про невизнання виборів у Білорусі

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Теми: ЛукашенкоБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнер" розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка – Спротив
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: