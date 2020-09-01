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Лукашенко заявив, що збереже з Путіним "спільну Вітчизну"

Вівторок, 1 вересня 2020, 13:27
Лукашенко заявив, що збереже з Путіним спільну Вітчизну

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що збереже разом з президентом РФ Володимиром Путіним "спільну Вітчизну" народів Білорусі та Росії.

Джерело: Лукашенко, відповідаючи на запитання журналістів, під час відвідин Барановицького державного професійно-технічного коледжу сфери обслуговування, цитує держінформагентство БелТА

Пряма мова: "У посланні до виборів я сказав: ви нас сьогодні називаєте партнерами. Не братами стали називати, а партнерами. А дарма! Це почули і в Кремлі, і всюди.

Ми сьогодні брати. Але навіщо чекати, щоб нас хтось жиманув на Заході, щоб ми знову стали братами? Це урок. Ми зробимо відповідні висновки.

Ми з президентом (Росії. - ред.) уже зробили ці висновки. І щоб там не говорили у вас, щоб не дзявкали на площах у нас, ми збережемо нашу спільну Вітчизну. Нашу спільну Вітчизну, де живуть два народи від одного кореня. Це Вітчизна від Бреста до Владивостока".

Нагадаємо: Лукашенко продовжує вояжі країною і зустрічі з трудовими колективами. У Білорусі вже майже місяць тривають протести проти фальсифікованих виборів президента. 

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка" 

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Теми: ЛукашенкоПутінРосіяБілорусь
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