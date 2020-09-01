Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко заявив, що збереже з Путіним "спільну Вітчизну"

Вівторок, 1 вересня 2020, 13:27

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що збереже разом з президентом РФ Володимиром Путіним "спільну Вітчизну" народів Білорусі та Росії.

Джерело: Лукашенко, відповідаючи на запитання журналістів, під час відвідин Барановицького державного професійно-технічного коледжу сфери обслуговування, цитує держінформагентство БелТА

Пряма мова: "У посланні до виборів я сказав: ви нас сьогодні називаєте партнерами. Не братами стали називати, а партнерами. А дарма! Це почули і в Кремлі, і всюди.

Ми сьогодні брати. Але навіщо чекати, щоб нас хтось жиманув на Заході, щоб ми знову стали братами? Це урок. Ми зробимо відповідні висновки.

Ми з президентом (Росії. - ред.) уже зробили ці висновки. І щоб там не говорили у вас, щоб не дзявкали на площах у нас, ми збережемо нашу спільну Вітчизну. Нашу спільну Вітчизну, де живуть два народи від одного кореня. Це Вітчизна від Бреста до Владивостока".

Нагадаємо: Лукашенко продовжує вояжі країною і зустрічі з трудовими колективами. У Білорусі вже майже місяць тривають протести проти фальсифікованих виборів президента. 

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка" 

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

Ціна мовчання: чому Україна зобов'язана оголосити про невизнання виборів у Білорусі

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Теми: ЛукашенкоПутінРосіяБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Мінську ОМОН розігнав студентів, є затримані

Шмигаль прогнозує по 3 тисячі хворих на COVID-19 щодня до початку жовтня

аудіоНАБУ перед засіданням по судді Вовку виклало докази його зв'язків із ВРП

Ляшко розповів, коли вакцину від COVID-19 зможуть масово застосовувати в Україні

відеоЕксочільник Укроборонпрому не задекларував квартиру за $700 000 - ЗМІ

COVID: За добу 2 тисячі хворих, у Харківській і Одеській областях – найбільше

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко звинуватив у протестах "айфони і телефони"
У Мінську ОМОН розігнав студентів, є затримані
Лукашенко звільнив посла, який пропонував перерахувати голоси
Останні новини
13:29
Лерос відповів Зеленському на "мікроба": Ви своїми бактеріями заразили країну
13:27
Лукашенко заявив, що збереже з Путіним "спільну Вітчизну"
13:15
Разумков сподівається, що Рада своєчасно прийме держбюджет-2021
13:02
Лукашенко звинуватив у протестах "айфони і телефони"
13:01
Продажі нових легкових авто у серпні впали на 16% – асоціація
12:49
фото, відеоУ Мінську ОМОН розігнав студентів, є затримані
12:48
Запрацювали нові вимоги НБУ до реклами та сайтів банків
12:42
ВРП знайшла привід не показувати засідання по судді Вовку і Ко
12:28
Перші дні вересня потішать спекою
12:21
#зашкварлет: активісти знову вимагають відставки Шкарлета з посади очільника МОН
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!