Лукашенко заявив, що збереже з Путіним "спільну Вітчизну"

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що збереже разом з президентом РФ Володимиром Путіним "спільну Вітчизну" народів Білорусі та Росії.

Джерело: Лукашенко, відповідаючи на запитання журналістів, під час відвідин Барановицького державного професійно-технічного коледжу сфери обслуговування, цитує держінформагентство БелТА

Пряма мова: "У посланні до виборів я сказав: ви нас сьогодні називаєте партнерами. Не братами стали називати, а партнерами. А дарма! Це почули і в Кремлі, і всюди.

Ми сьогодні брати. Але навіщо чекати, щоб нас хтось жиманув на Заході, щоб ми знову стали братами? Це урок. Ми зробимо відповідні висновки.

Ми з президентом (Росії. - ред.) уже зробили ці висновки. І щоб там не говорили у вас, щоб не дзявкали на площах у нас, ми збережемо нашу спільну Вітчизну. Нашу спільну Вітчизну, де живуть два народи від одного кореня. Це Вітчизна від Бреста до Владивостока".

Нагадаємо: Лукашенко продовжує вояжі країною і зустрічі з трудовими колективами. У Білорусі вже майже місяць тривають протести проти фальсифікованих виборів президента.

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

Ціна мовчання: чому Україна зобов'язана оголосити про невизнання виборів у Білорусі

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні