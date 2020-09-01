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Колишні партнери викрали столичного бізнесмена і вимагали $2 мільйони викупу

Вівторок, 1 вересня 2020, 13:39
Колишні партнери викрали столичного бізнесмена і вимагали $2 мільйони викупу

У Києві затримали 6 членів злочинної групи, які викрали підприємця та утримували його понад тиждень.

Джерело: прокурор міста Києва Олег Кіпер, начальник столичної поліції Андрій Крищенко, яких цитує пресслужба столичної прокуратури

 

Деталі: Столичні правоохоронці затримали шістьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у викраденні столичного підприємця та його незаконному утриманні упродовж тижня з метою отримання грошових коштів у сумі понад 2 млн доларів США.

За даними слідства, 21 серпня 2020 року під приводом перегляду об’єкту нерухомості за межами Києва зловмисники зустрілися з 48-річним підприємцем у центрі столиці, заманили його до автівки та викрали.

Потерпілого накачали медичними препаратами, запхнули в мікроавтобус та вивезли до недобудованого будинку у Київській області та замкнули.

За словами Крищенка, потерпілий намагався втекти. Вистрибнувши з другого поверху будинку, бізнесмен зламав обидві ноги, його схопили викрадачі.

Після цього потерпілого перевезли до іншого будинку у Київській області, де продовжили незаконно утримувати впродовж тижня.

В ході спецоперації 29 серпня 2020 року учасників злочинної групи затримали і визволили потерпілого. З травмами різного ступеня тяжкості його доставили до лікарні.

Як зазначив Кіпер, затримані – мешканці столиці віком від 35 до 52 років, раніше не судимі. За адресами їх проживання проведено 13 невідкладних обшуків, у ході яких вилучено чорнові записи, боргові розписки, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та інші речові докази.

 

Організаторами злочину виявилися колишні партнери потерпілого, а мотивом його викрадення - фінансові зобов’язання. Зловмисники вимагали за звільнення підприємця грошові кошти у сумі понад 2 млн доларів США.

Присутній на брифінгу начальник відділу управління карного розшуку столичної поліції Дмитро Сиченко повідомив, що під час обшуків у фігурантів також вилучили значну кількість зброї, а саме 12 ручних гранатометів, 28 гранат різних систем, більше 5 тисяч набоїв, автоматичну зброю, пістолети, а також запали та 400 гр. тротилу.

Наразі встановлюється походження зброї та боєприпасів. Усе вилучене направлено на експертизу.

Затриманим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 189 КК України.

Суд обрав організаторів злочину запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, ще двом - у вигляді домашнього арешту, щодо інших підозрюваних судові засідання з обрання запобіжних заходів тривають.

Українська правда

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Теми: Київпрокуратуракримінал
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