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Ніч на 1 вересня побила рекорд за теплотою у Києві

Вівторок, 1 вересня 2020, 14:19

Ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років, а серпнева температура повітря у столиці була загалом на 2,8°С вищою за кліматичну норму.

Джерело: Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 

Деталі: За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років, адже температура не опустилася нижче +21,9°С.

Попереднє рекордне значення 2004 року +18,9°С перевищено аж на 3,0°С.

Крім того, середньомісячна температура повітря серпня у Києві склала  +21,4°С, що на 2,8°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у Києві було 15 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +11,0°С, а найспекотніше – 20 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +34,1°С і виявилась найвищою за нинішнє літо.

У серпні було 9 днів з температурою вище +30°С.

Опадів у столиці на проспекті Науки випало лише 31 мм, що склало 45% кліматичної норми.

Олена Рощенко, УП
Теми: погодаКиїв


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