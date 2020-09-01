Ніч на 1 вересня побила рекорд за теплотою у Києві

Ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років, а серпнева температура повітря у столиці була загалом на 2,8°С вищою за кліматичну норму.

Джерело: Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років, адже температура не опустилася нижче +21,9°С.

Попереднє рекордне значення 2004 року +18,9°С перевищено аж на 3,0°С.

Крім того, середньомісячна температура повітря серпня у Києві склала +21,4°С, що на 2,8°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у Києві було 15 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +11,0°С, а найспекотніше – 20 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +34,1°С і виявилась найвищою за нинішнє літо.

У серпні було 9 днів з температурою вище +30°С.

Опадів у столиці на проспекті Науки випало лише 31 мм, що склало 45% кліматичної норми.