В українській армії з'явилися нові емблеми та знаки

Відбулися зміни в емблемах на комір та беретних знаках українських військовослужбовців.

Джерело: Міноборони

Деталі: Зубчатка, як емблема, що позначала приналежність до вищого офіцерського складу, зникла з генеральських погонів, втім вона не зникла з однострою. Вона повернулася на своє історичне місце, а саме на комір і має позначати належність до вищого офіцерського складу.

Наряду з вищим офіцерським складом нові емблеми отримали ще ряд військ та служб.

Емблема військ зв’язку, спеціалістів автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібербезпеки зазнала певних змін. Центральний медальйон з зображенням літери "і" було замінено на стилізоване зображення електричної іскри.

Для Десантно-штурмових військ впроваджено емблему на комір, що в мініатюрі повторює зображення беретного знаку — окрилений парашут, на який накладено полум’яний меч.

Зазнали змін емблеми медичної служби та ветеринарної медицини: "зірку життя" замінили жезлом Ескулапа, який обвиває змія. Цей знак є загальноприйнятим символом медицини і вказує на спадковість мілітарних традицій українського війська часів боротьби за Незалежність 1917-1921 років.

З огляду на суттєву різницю в завданнях, що покладаються на медичну та ветеринарну служби, було прийнято рішення про відхід від радянської традиції виконувати єдиний знак для медиків та ветеринарів в золоті та сріблі відповідно, й замінено срібну "зірку життя" на зображення змії, що звивається, яка була введена для ветеринарних старшин 1918 року наряду з емблемою військових медиків.

В якості нової емблеми частин радіо-електронної боротьби запропоновано контурний щит, на який скосом накладено стилізовану блискавку.

Окрім заміни існуючих емблем введенно ще чотири нові: для спеціальностей, які не отримали власних емблем в "Правилах носіння військової форми одягу" в 2017 році.

Вперше в історії українського війська введено окрему емблему для армійської авіації.: у вигляді окриленого вістря списа.

Для морської піхоти запровадили емблему у вигляді меча Сагайдачного і схрещених мушкетів, накладених на стилізований якір.

Для Державної спеціальної служби транспорту України обрано "колесо Меркурія", накладене на понтонний якір, що має вказувати на можливість встановлення залізничних переправ через водні перешкоди.

Також зазнали змін деякі беретні знаки.