"Бандити з Армії Крайової": посол Польщі обурений відкриттям меморіальної таблиці на Львівщині

Посол Польщі Бартош Ціхоцький у понеділок звернувся з листом до голови Бродівської районної державної адміністрації Оксани Прокопець, висловивши рішучий протест проти відкриття в Гуті Пеняцькій, що на Львівщині, меморіальної таблиці з написом "бандити з Армії Крайової".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське видання Onet.

Відзначається, що про встановлення меморіальної таблиці українцям, загиблим у Гуті Пеняцькій, стало відомо з публікацій у неділю Червоноградської міської організації ВО "Свобода" у Facebook.

В одній із публікацій, зокрема, цитується військовий капелан Михайло Греділь, який стверджує, що "ми занадто толерантні до своїх ворогів".

Посол Польщі у своєму листі до Прокопець висловив "рішучий протест" і обурення проти дій "Свободи" та підкреслив, що очікує негайних кроків з "припинення на території, що є під порядкуванням Бродівської райдержадміністрації, демонстрації ненависті і зневаги до тих, хто вже постраждав і не може вимагати правосуддя".

Посол запитав главу Бродівської РДА, чи давало підлегле їй відомство дозвіл на зведення цього пам'ятника, "зокрема, з оманливою і образливою таблицею".

"Я вірив і досі вірю, що Гута Пеняцька може стати місцем відбудови процесу примирення між поляками і українцями, але я бачу, що в Україні є кола, які турбує кожен крок у правильному напрямку і, які хотіли б з незрозумілих для мене причин скасувати кожен позитивний процес, недавно ініційований президентами Анджеєм Дудою і Володимиром Зеленським", - заявив посол Польщі.