Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В уряді кажуть про прогрес в переговорах про вільну торгівлю з Туреччиною

Вівторок, 1 вересня 2020, 19:37

В уряді заявили про фактичне перезавантаження переговорів з Туреччиною з приводу угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка за результатами розмови між міністром економіки Ігорем Петрашко і міністром торгівлі Турецької Республіки Рухсар Пекджан, пише "Європейська правда".

За його словами, кілька днів українська сторона отримала оновлену тарифну пропозицію від Туреччини.

"Де факто це і є перезавантаження переговорів" - написав Качка на своїй сторінці у Facebook.

Він пояснив, що ця тарифна пропозиція разом із позицією Туреччини щодо горизонтального підвищення мит створюють простір для знаходження комплексного рішення для двосторонньої торгівлі.

"Поки рано сказати яким воно буде. Але очевидно, що можливість така існує. Вона потребуватиме політичних рішень на рівні президентів. У найближчі тижні будемо активно працювати щоби підготувати ґрунт для таких політичних рішень. Передусім організовуємо детальні консультації на рівні переговірників" - написав Качка.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України допускає можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною у цьому році.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: