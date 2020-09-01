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В уряді кажуть про прогрес в переговорах про вільну торгівлю з Туреччиною

Вівторок, 1 вересня 2020, 19:37

В уряді заявили про фактичне перезавантаження переговорів з Туреччиною з приводу угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка за результатами розмови між міністром економіки Ігорем Петрашко і міністром торгівлі Турецької Республіки Рухсар Пекджан, пише "Європейська правда".

За його словами, кілька днів українська сторона отримала оновлену тарифну пропозицію від Туреччини.

"Де факто це і є перезавантаження переговорів" - написав Качка на своїй сторінці у Facebook.

Він пояснив, що ця тарифна пропозиція разом із позицією Туреччини щодо горизонтального підвищення мит створюють простір для знаходження комплексного рішення для двосторонньої торгівлі.

"Поки рано сказати яким воно буде. Але очевидно, що можливість така існує. Вона потребуватиме політичних рішень на рівні президентів. У найближчі тижні будемо активно працювати щоби підготувати ґрунт для таких політичних рішень. Передусім організовуємо детальні консультації на рівні переговірників" - написав Качка.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України допускає можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною у цьому році.



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