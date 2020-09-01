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Синоптики обіцяють літню спеку до кінця тижня

Вівторок, 1 вересня 2020, 20:31
Синоптики обіцяють літню спеку до кінця тижня

В Україні у середу, 2 вересня, короткочасні дощі очікуються у західних областях, на решті території зберігатиметься суха і спекотна погода з денною температурою 31-36°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 2 вересня у західних областях мінлива хмарність; місцями короткочасні дощі, грози; температура вночі 11-16°, вдень 21-26°. На решті території сухо та спекотно; температура вночі 15-20°, вдень 31-36°.

У наступні два дні, 3-4 вересня, очікується мінлива хмарність з опадами в окремих регіонах. Зокрема, у четвер, 3 вересня, у західних та Житомирській областях місцями короткочасні дощі, грози; температура вночі 9-14°, вдень 20-25°, на Прикарпатті 17-19°. На решті території без опадів; температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 31-36°, у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях 26-31°.

4 вересня у північних, центральних (крім Дніпропетровської) та Одеській областях, вночі також у Хмельницькій та Чернівецькій місцями короткочасні грозові дощі, на решті території без опадів. Температура вночі у західних областях 9-14°, на решті території 15-20°; вдень у західних, північних, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях 20-25°, на решті території 26-31°.

5 вересня на Лівобережжі, 6 вересня у східних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°, на півдні та південному сході країни вночі 13-18°, вдень 24-29°.

У Києві та Київській області 2 вересня очікується суха та спекотна погода. Температура вночі у столиці 18-20°, вдень 31-33°; по області вночі 15-20°, вдень 31-36°.

Також без опадів буде у Києві 3 вересня; температура вночі становитиме 15-20°, вдень 26-31°.

Водночас 4 вересня синоптики прогнозують у столиці місцями короткочасні грозові дощі; вітер північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 15-20°; вдень 20-25°.

Упродовж 5-6 вересня у столиці збережеться суха погода, температура вночі 10-15°; вдень 20-25°.

Теми: погода
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