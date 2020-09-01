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Біля Офісу президента затримали чоловіка з гранатою

Вівторок, 1 вересня 2020, 20:51
Біля Офісу президента затримали чоловіка з гранатою

В урядовому кварталі столиці правоохоронці затримали чоловіка із гранатою. Наразі його доставили до Печерського управління поліції.

Джерело: пресслужба поліції, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram

Деталі: Під час патрулювання вулиці Банкової працівники поліції помітили "підозрілого чоловіка, а під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет схожий на гранату".

Спеціалісти-вибухотехніки вилучили небезпечний предмет, який буде направлено на експертні дослідження. Чоловік 1966 року народження, більше ніякої інформації правоохоронці не надають.

Пряма мова Качури: "Під офісом президента проходять слідчо-оперативні заходи. Прохід через вулицю Банкову перекрито поліцією. Кажуть, знайшли предмет, схожий на бойову гранату".

Українська правда

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Теми: поліціяОфіс президентапрезидент
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