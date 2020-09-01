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США готують санкції проти семи білоруських чиновників – ЗМІ

Вівторок, 1 вересня 2020, 21:11

Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій щодо семи білорусів, які, на їхню думку, були причетні до фальсифікації президентських виборів і насильства щодо мирних демонстрантів.

Про це заявив у вівторок високопоставлений чиновник Держдепартаменту США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters..

"У нас є група з семи людей, щодо яких ми працюємо з Мінфіном для пакету доказів", - сказав чиновник.

"Це мінімальне зусилля не тільки назвати імена і зганьбити, а й показати, що коли у людей крадуть результати виборів і вчиняють насильство проти мирних демонстрантів, які здійснюють основні свободи зібрань і слова, то повинна бути якась відповідальність",- пояснив він.

Також за словами чиновника, Сполучені Штати можуть розглянути питання про введення санкцій щодо Росії, якщо вона відкрито втрутиться у події в Білорусі і застосує силу.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі. 

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Александром Лукашенком, який виконує обов’язки президента Білорусі.

19 серпня лідери ЄС на саміті домовилися запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі.

Втім, станом на кінець минулого тижня список ще не був готовий.  Очікується, що до списку увійдуть 15-20 осібЛукашенка серед них поки немає. За інформацією ЗМІ, список мають затвердити цього тижня. 

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