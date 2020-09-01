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Данія викликала посла РФ через порушення авіапростору російським літаком

Вівторок, 1 вересня 2020, 21:51

До МЗС Данії викликали посла РФ через інцидент, коли російський літак порушив повітряний простір північної країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Данії.

Зазначається, що інцидент стався 28 серпня над островом Борнхольм, що належить Данії.

"Я серйозно ставлюся до неприпустимого порушення Росією повітряного простору Данії. Абсолютно необхідно, щоб всі, в тому числі і Росія, дотримувалися основних правил гри і міжнародних принципів. Це послання було направлено сьогодні російському послу. Було чітко вказано, що це не повинно повторитися", - заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.

Варто зазначити, що в НАТО назвали інцидент істотним порушенням повітряного простору Данії.

Вторгнення стало першим у своєму роді "за кілька років і свідчить про новий рівень провокаційної поведінки Росії", заявили в НАТО.



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