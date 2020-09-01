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Під Кабміном влаштували танці: пікетують проти закриття дискотек

Вівторок, 1 вересня 2020, 22:03
Під Кабміном влаштували танці: пікетують проти закриття дискотек

Під Будинком уряду проходить акція протесту, учасники якої вимагають скасувати обмеження на проведення культурних подій під час адаптивного карантину.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: На акції зібралося декілька сотень людей. Вони, зокрема, вимагають дозволити роботу без обмежень у часі розважальних закладів, а також закладів громадського харчування - з організацією дозвілля або без нього.

Мітингувальники також вимагають повністю або частково звільнити від податків суб’єктів господарювання в сфері розваг або надати фінансову допомогу тим, хто постраждав внаслідок дії заборон та обмежень.

Протестувальники звертаються до влади з пропозицією створити робочу групу за участю представників профільних міністерств, керівників закладів та суб’єктів господарської діяльності, що працюють у сфері організації культурного відпочинку та дозвілля.

Акція триває до 22 години, на ній виступають відомі електронні музиканти України.

За словами організаторів, подібні акції будуть проходити, аж поки не буде знайдений компроміс між владою та представниками індустрії розваг.

 

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Теми: Кабінет міністрівкарантинепідеміякоронавірус
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