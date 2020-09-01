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У школяра на Запоріжжі виявили COVID-19: весь клас пішов на канікули

Вівторок, 1 вересня 2020, 23:57

В одного з учнів загальноосвітньої школи №4 встановлено захворювання на COVID-19 (лабораторно підтверджений випадок).

Джерело: пресслужба Бердянської міськради

Деталі: У навчальному закладі проводиться комплекс протиепідемічних заходів, направлених на недопущення та поширення COVID-19, проводиться епідрозслідування, визначається коло контактних осіб.

У класі, де виявлено хвору дитину, призупиняється навчальний процес до 17 вересня 2020 року. Навчання буде проводитися в онлайн-режимі.

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Теми: Запоріжжякарантинкоронавірус


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