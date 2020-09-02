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Facebook викрив проєкт російської "фабрики тролів"

Середа, 2 вересня 2020, 01:51

Соціальна мережа Facebook повідомила про видалення низки облікових записів, які пов’язані із російською "фабрикою тролів", через участь у іноземних кампаніях впливу.

Джерело: "Голос Америки" із посиланням на звіт facebook

Деталі: Облікові записи діяли під керівництвом російського "Агентства інтернет-досліджень", яке називають "фабрикою тролів". Окрім Facebook, облікові записи видалили також в Instagram. Останні пов’язують з компанією зі стратегічних комунікацій CLS Strategies, яка розташована у США.

Загалом компанія видалила 13 користувацьких акаунтів та дві сторінки. У Facebook повідомили, що близько 14 тисяч користувачів соцмережі підписались на щонайменше одну зі сторінок кампанії. 

Зазначається, що облікові записи перенаправляли користувачів соцмережі на сайт Peace Data, який спеціалізується на міжнародних подіях. 

Дія цього проєкту  поширювалась на США, Велику Британію, Алжир, Єгипет, країни Близького Сходу та Африки. 

Причиною уваги компанії до діяльності мережі стало повідомлення від Федерального бюро розслідувань США. 

У виданні The New York Times підсумували, що хоча значного охоплення аудиторії ця мережа не досягла, проте цього разу росіяни найняли реальних американців для написання контенту для сайту Peace Data

Теми: соцмережіfacebookРосія


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