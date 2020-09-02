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Китай планує вдвічі збільшити ядерний потенціал за десять років – Пентагон

Середа, 2 вересня 2020, 06:31
Китай планує вдвічі збільшити ядерний потенціал за десять років – Пентагон

За даними міністерства оборони США, Китай в наступні десять років планує в два рази збільшити число ядерних боєголовок, яких наразі у країни близько 200.

Джерело: The Hill із посилання на звіт Пентагону

Деталі: Очікується, що за наступні п’ять років Китай до 200 збільшить кількість боєголовок для міжконтинентальних балістичних ракет. 

У Пентагоні також застерігають, що невдовзі Китай зможе запускати ядерні ракети з повітря, землі та моря. 

Водночас США турбують не стільки наміри китайський військових збільшити ядерний потенціал, а саме демонстрація Пекіном планів посилення військової сили. 

З цієї причини в США вже говорять про необхідність укріплення ядерних сил.

Українська правда

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Теми: СШАКитайядерна зброя
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