Китай планує вдвічі збільшити ядерний потенціал за десять років – Пентагон

За даними міністерства оборони США, Китай в наступні десять років планує в два рази збільшити число ядерних боєголовок, яких наразі у країни близько 200.

Джерело: The Hill із посилання на звіт Пентагону

Деталі: Очікується, що за наступні п’ять років Китай до 200 збільшить кількість боєголовок для міжконтинентальних балістичних ракет.

У Пентагоні також застерігають, що невдовзі Китай зможе запускати ядерні ракети з повітря, землі та моря.

Водночас США турбують не стільки наміри китайський військових збільшити ядерний потенціал, а саме демонстрація Пекіном планів посилення військової сили.

З цієї причини в США вже говорять про необхідність укріплення ядерних сил.