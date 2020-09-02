Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Китай планує вдвічі збільшити ядерний потенціал за десять років – Пентагон

Середа, 2 вересня 2020, 06:31

За даними міністерства оборони США, Китай в наступні десять років планує в два рази збільшити число ядерних боєголовок, яких наразі у країни близько 200.

Джерело: The Hill із посилання на звіт Пентагону

Деталі: Очікується, що за наступні п’ять років Китай до 200 збільшить кількість боєголовок для міжконтинентальних балістичних ракет. 

У Пентагоні також застерігають, що невдовзі Китай зможе запускати ядерні ракети з повітря, землі та моря. 

Водночас США турбують не стільки наміри китайський військових збільшити ядерний потенціал, а саме демонстрація Пекіном планів посилення військової сили. 

З цієї причини в США вже говорять про необхідність укріплення ядерних сил.

Українська правда
Теми: СШАКитайядерна зброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Стефанчук не виключає відставки міністрів економіки та фінансів

Новини 1 вересня: вигнаний Лерос, невідсторонений Вовк

Гео Лероса виключили з фракції "Слуги народу"

"Це не фінал": Вовк відреагував на рішення ВРП щодо нього

ВРП залишила на посаді скандального голову ОАСК Вовка

Зеленський вважає, що українські школи готові до дистанційного навчання

Усі новини...
США
Електромобілі Tesla навчились розпізнавати знаки обмеження швидкості
В США прогнозують зростання шансів Трампа перемогти на виборах
Трамп вважає, що зупинити насильство в США можна лише силою
Останні новини
06:31
Китай планує вдвічі збільшити ядерний потенціал за десять років – Пентагон
05:34
Пандемія: Україна опинилась на 14-місці за числом нових випадків COVID-19
04:29
Майже 80% хворих на коронавірус медиків одужали на Львівщині
03:31
ФотоСБУ виявила арсенал зброї на Луганщині
02:42
ВідеоУ День знань у Білорусі затримали 80 осіб, зокрема студентів – правозахисники
01:51
Facebook викрив проєкт російської "фабрики тролів"
01:00
Слідом за Вовком: ВРП не підтримала відсторонення скандальних суддів ОАСК
00:26
Стефанчук не виключає відставки міністрів економіки та фінансів
23:57
У школяра на Запоріжжі виявили COVID-19: весь клас пішов на канікули
23:26
На Буковині вдвічі зменшилася кількість заражень COVID-19
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!