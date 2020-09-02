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США не будуть розробляти вакцину від коронавірусу під егідою ВООЗ

Середа, 2 вересня 2020, 08:28

Сполучені Штати Америки не братимуть участь у міжнародній розробці вакцини від COVID-19, оскільки ця ініціатива пов'язана зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Джерело: речник Білого дому Джадд Дір, CNN

Деталі: США вирішили залишитися осторонь від ініціативи COVAX, до якої долучилися понад 170 країн, і зосередитися на власних розробках.

Дві вакцини від COVID-19 перебувають на випробуваннях 3 фази у США – вакцини від Moderna та Pfizer/BioNTech; ще два препарати, як очікується, почнуть випробовувати на 3 фазі до середини вересня.

Пряма мова: "США продовжуватимуть залучати наших міжнародних партнерів для того, щоб перемогти цей вірус, але ми не будемо обмежені багатосторонніми організаціями, що знаходяться під впливом корумпованої Всесвітньої організації охорони здоров'я та Китаю.

Цей президент не пошкодує коштів, щоб гарантувати, що будь-яка нова вакцина підтримує наш власний золотий стандарт FDA щодо безпеки та ефективності, ретельно перевіряється та рятує життя.

Під керівництвом президента Трампа вакцини та терапевтичні дослідження, розробки та випробування просунулися з безпрецедентною швидкістю, щоб забезпечити новаторські, ефективні ліки, керовані даними та безпекою, а не стримувані державною тяганиною".

Теми: СШАкоронавірусCovid-2019медицинанаука


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