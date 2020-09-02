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Україна заручилася підтримкою Північної Македонії на шляху до НАТО та ЄС

Середа, 2 вересня 2020, 12:53

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з новопризначеним міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі домовився про підтримку України на шляху до НАТО та ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України. 

"Дмитро Кулеба висловив сподівання на підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Північної Македонії як члена НАТО та країни-кандидата на вступ до ЄС. Буяр Османі запевнив у такій підтримці та готовності до обміну успішним досвідом інтеграції до Північноатлантичного альянсу", - зазначають у повідомленні.

Крім того, обговорювали питання приєднання Північної Македонії до санкційної політики ЄС щодо Російської Федерації. Також - розвиток торгівельної співпраці та інвестицій. 

"Сторони домовилися активізувати політичний діалог і посилити двосторонні відносини між Україною та Північною Македонією, а також якнайшвидше відновити роботу Спільного комітету з імплементації Угоди про вільну торгівлю", - зазначає пресслужба МЗС.

Міністри обмінялися запрошеннями здійснити офіційні візити до Києва та Скоп’є відповідно. 

Нагадаємо, у Північній Македонії сформували новий уряд після парламентських виборів, які відбулися 15 липня. На них перемогу здобули проєвропейські соціал-демократи, за правління яких Македонія змінила назву на Північна Македонія та офіційно стала 30-м членом НАТО 27 березня.

У березні Північна Македонія та Албанія отримали схвалення розпочати переговори про членство в ЄС, але цей процес так і не розпочався.

Теми: НАТО
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