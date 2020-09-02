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З обігу виводять монету і частину банкнот

Середа, 2 вересня 2020, 13:38
З обігу виводять монету і частину банкнот

Монети номіналом 25 копійок та усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою та будуть вилучені з обігу з 1 жовтня 2020 року.

Джерело: НБУ

Деталі: Нацбанк пояснює, що монети номіналом 25 копійок зараз не розмінюються через вилучення з обігу монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, що відбулося торік.

На думку банку, тепер ця проблема вирішиться. Вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок спростить готівкові розрахунки.

Запевняється, що це не матиме впливу на інфляцію, оскільки за відсутності монет номіналом 25 копійок під час готівкових розрахунків "можуть застосовуватися правила заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою  за товари, роботи чи послуги (до сум, кратних 10 копійкам)".

Також Національний банк буде активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року.

Банкноти старого зразка, введені у обіг до 2003 року, уже майже не виконують свою функцію платіжного засобу. Зараз у обігу їх залишається близько 1,8% від загальної кількості банкнот в обігу.

Отже з 1 жовтня 2020 року усі магазини, ресторани, сфера побуту мають припинити їх приймати, а залишки таких монет і банкнот – до 16 жовтня здати до кас банків України для зарахування на рахунки.

Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, на монети та банкноти інших номіналів і зразків упродовж наступних трьох років.

Українська правда

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Теми: НБУгроші
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