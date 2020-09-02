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Кабмін підготувався до дистанційної роботи

Середа, 2 вересня 2020, 15:00

Кабінет міністрів передбачив можливість проводити свої засідання онлайн.

Джерело: трансляція засідання уряду 2 вересня

Деталі: Уряд ухвалив рішення внести відповідні зміни до свого регламенту. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив надію, що не буде необхідності скористатись таким форматом роботи, але зазначив, що передбачити такий варіант потрібно на випадок загострення ситуації з захворюваністю на COVID-19.  

Рішення міністри ухвалили, з 1-денним терміном доопрацювання, щоб врахувати пропозиції Мінцифри.

Пряма мова міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова: "Ми вивчили весь досвід, який був у наших колег з Верховної ради, опрацювали досвід міністерств, і пропонуємо внести зміни до діючого регламенту, яким передбачити можливість проведення засідань уряду, а також урядових комітетів у режимі онлайн.

Головуючий буде формувати порядок денний, а члени уряду зможуть брати участь або безпосередньо в будинку уряду, або знаходячись в режимі відеоконференції із захищеним зв’язком".

Валентина Романенко, УП
Теми: Кабінет міністрівкарантинкоронавірус


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