Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Наркомани і п'яні водії: українці назвали найгірші злочини

Середа, 2 вересня 2020, 16:45

Наркомани й нетверезі водії турбують українців на місцевому рівні більше за корупцію в органах влади.

Джерело: дані Центру Разумкова й фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, озвучені на онлайн-конференції, організованій "Українською правдою"

Деталі: Українці оцінюють ситуацію зі злочинністю на місцевому рівні більш оптимістично, ніж на загальнодержавному.

 

Серед видів злочинів, які респонденти вважають основними проблемами своїх міст та сіл з погляду правоохоронної системи, названо:

- поширення і вживання наркотиків (40%),

- водіння автотранспорту водіями у нетверезому стані (38%),

- хуліганство (37%),

- корупція посадових осіб різних органів влади (25%),

- пограбування помешкань (25%),

- крадіжки в громадських місцях (21%),

- шахрайство (21%).

 

Водночас, на запитання про те, з якими проблемами правоохоронні органи більш-менш справляються, 21% опитаних відповіли, що хуліганство, 16% – водіння автотранспорту водіями у нетверезому стані.

33% українців вважають, що правоохоронці не справляються з вирішенням жодних проблем, ще 27% не змогли дати відповіді.

В цілому по країні найбільший розрив між констатацією важливості проблеми та оцінкою роботи правоохоронців спостерігається по таких позиціях:

- поширення і вживання наркотиків (40% питаних вважають серйозною проблемою, тоді як лише 8% відзначають роботу правоохоронців з припинення таких злочинів),

- корупція (25% опитаних вважають серйозною проблемою, тоді як лише 4% відзначають роботу правоохоронців з припинення таких злочинів),

-  пограбування помешкань (25% і 4% відповідно),

- шахрайство (21% і 5% відповідно),

- розбійні напади на громадян (12 і 4% відповідно).

 

На поширення та вживання наркотиків скаржилися більшість респондентів південних (59%) та східних регіонів (54%); проблему хуліганства частіше відзначали мешканці Сходу (43%), а також малих міст (населенням менше 49 тис. осіб); пограбування приватних помешкань частіше згадували у південних та східних областях (29% і 31% відповідно); злочин шахрайства сильніше турбує мешканців сходу України (32%); на крадіжки в громадських місцях частіше скаржилися жителів великих міст (27% у містах понад 1 млн. осіб та 28% у містах від 100 тис. до 1 млн. осіб) та в центральних областях (26%).

На корупцію посадових осіб теж найчастіше нарікають мешканців великих міст (39% у містах-мільйонниках та 30% у містах від 100 тис. до 1 млн. осіб).



Довідка: Центр Разумкова і "Демократичні ініціативи" з 3 по 9 липня 2020 року опитали 2022 громадян (в усіх регіонах України за винятком Криму й ОРДЛО) методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Теми: соціологіяопитуваннякримінал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

опитування, відеоАваков, Баканов і Ситник: українці показали своє ставлення до головних силовиків

Лерос обізвав Зеленського брехуном і "клоуном з 95 Кварталу"

відеоЗеленський про Лероса: Хабарник і зрадник країни

Лавров: Ситуацію в Білорусі дестабілізують 200 екстремістів з України

З обігу виводять монету і частину банкнот

Юлія Тимошенко після 2 тижнів COVID: Кризовий стан вдалося пережити

Усі новини...
соціологія
За рік 44% українців втратили почуття безпеки - опитування
Аваков, Баканов і Ситник: українці показали своє ставлення до головних силовиків
Нова соціологія: до Ради проходить 5 партій
Останні новини
17:03
Німецький уряд: Навального отруїли "Новічком"
16:58
З Фонду боротьби з COVID-19 використано менше 30% коштів – Мінфін
16:45
Наркомани і п'яні водії: українці назвали найгірші злочини
16:41
За рік 44% українців втратили почуття безпеки - опитування
16:34
За пів року активи НБУ зросли на 13%
16:20
опитування, відеоАваков, Баканов і Ситник: українці показали своє ставлення до головних силовиків
16:11
Шмигаль доручив Міненерго розібратися з боргами по зарплаті на шахті "Надія"
15:56
В Україні з'явитсья новий орган для виконання Угоди про асоціацію з ЄС
15:51
Прем'єр: Очікується на 7 млн тонн менший врожай зернових
15:36
Лерос обізвав Зеленського брехуном і "клоуном з 95 Кварталу"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!