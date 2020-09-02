Наркомани і п'яні водії: українці назвали найгірші злочини

Наркомани й нетверезі водії турбують українців на місцевому рівні більше за корупцію в органах влади.

Джерело: дані Центру Разумкова й фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, озвучені на онлайн-конференції, організованій "Українською правдою"

Деталі: Українці оцінюють ситуацію зі злочинністю на місцевому рівні більш оптимістично, ніж на загальнодержавному.

Серед видів злочинів, які респонденти вважають основними проблемами своїх міст та сіл з погляду правоохоронної системи, названо:



- поширення і вживання наркотиків (40%),



- водіння автотранспорту водіями у нетверезому стані (38%),



- хуліганство (37%),



- корупція посадових осіб різних органів влади (25%),



- пограбування помешкань (25%),



- крадіжки в громадських місцях (21%),



- шахрайство (21%).





Водночас, на запитання про те, з якими проблемами правоохоронні органи більш-менш справляються, 21% опитаних відповіли, що хуліганство, 16% – водіння автотранспорту водіями у нетверезому стані.

33% українців вважають, що правоохоронці не справляються з вирішенням жодних проблем, ще 27% не змогли дати відповіді.

В цілому по країні найбільший розрив між констатацією важливості проблеми та оцінкою роботи правоохоронців спостерігається по таких позиціях:

- поширення і вживання наркотиків (40% питаних вважають серйозною проблемою, тоді як лише 8% відзначають роботу правоохоронців з припинення таких злочинів),



- корупція (25% опитаних вважають серйозною проблемою, тоді як лише 4% відзначають роботу правоохоронців з припинення таких злочинів),



- пограбування помешкань (25% і 4% відповідно),



- шахрайство (21% і 5% відповідно),



- розбійні напади на громадян (12 і 4% відповідно).





На поширення та вживання наркотиків скаржилися більшість респондентів південних (59%) та східних регіонів (54%); проблему хуліганства частіше відзначали мешканці Сходу (43%), а також малих міст (населенням менше 49 тис. осіб); пограбування приватних помешкань частіше згадували у південних та східних областях (29% і 31% відповідно); злочин шахрайства сильніше турбує мешканців сходу України (32%); на крадіжки в громадських місцях частіше скаржилися жителів великих міст (27% у містах понад 1 млн. осіб та 28% у містах від 100 тис. до 1 млн. осіб) та в центральних областях (26%).

На корупцію посадових осіб теж найчастіше нарікають мешканців великих міст (39% у містах-мільйонниках та 30% у містах від 100 тис. до 1 млн. осіб).







Довідка: Центр Разумкова і "Демократичні ініціативи" з 3 по 9 липня 2020 року опитали 2022 громадян (в усіх регіонах України за винятком Криму й ОРДЛО) методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.