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Німецький уряд: Навального отруїли "Новічком"

Середа, 2 вересня 2020, 17:03

Німецький уряд повідомив, що в організмі російського опозиціонера Алексєя Навального виявили сліди нервово-паралітичної речовини з групи "Новічок".

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За даними німецького уряду, є "недвозначні докази" наявності хімічної нервово-паралітичної речовини з групи "Новічок" в організмі опозиціонера .

Зайберт назвав це "вражаючою подією".

"Федеральний уряд найрішучішим чином засуджує цей напад", - сказав він.

За його словами, німецький уряд  "терміново просить РФпрокоментувати це питання".

Федеральний уряд також обговорить "відповідну спільну реакцію" зі своїми партнерами в ЄС і НАТО.

Зазначається, що канцлер Ангела Меркель провела консультації з міністром фінансів Олафом Шольцом, міністром закордонних справ Гайко Маасом, міністром внутрішніх справ Хорстом Зеехофером, міністром юстиції Крістіною Ламбрехт, міністром оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер і главою Федеральної канцелярії Хельге Браун і узгодила подальші кроки.

Нагадаємо, про необхідність прозорого розслідування щодо отруєння Навального Маас та канцлерка Ангела Меркель спільно заявили ще минулого тижня, одразу після підтвердження після підтвердження німецької клініки, що його отруїли.

Водночас Ангела Меркель вважає недоцільним пов’язувати отруєння Навального з будівництвом "Північного потоку".

Нагадаємо, зараз Німеччина головує у Раді ЄС та має значний вплив на формування її порядку денного.

Теми: НавальнийНімеччиназдоров'янадзвичайна подія


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