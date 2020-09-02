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На Луганщині і Харківщині спалахнули пожежі: горить по 80 га

Середа, 2 вересня 2020, 17:20
На Луганщині і Харківщині спалахнули пожежі: горить по 80 га

У Луганській і Харківській областях вогнеборці намагаються ліквідувати пожежі на площі близько 80 га у кожній з областей, горить суха трава та лісова підстилка, проте ситуацію ускладнюють пориви вітру. 

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуації, МВС

Дослівно: "2 вересня до ДСНС надійшла інформація, про загорання сухої трави, очерету та лісової підстилки біля с. Болотене Станично-Луганського району на площі близько 80 га.

Ситуація ускладнюється сильним поривом вітру, що спричиняє загрозу населеним пунктам с. Болотене, с. Валуйське та смт Станиця Луганська".

Деталі: Рятувальники організували сповіщення місцевого населення у разі евакуації.

Особовий склад ДСНС Луганщини перевели на двозмінний режим несення служби.

До гасіння пожеж залучили 108 осіб та 17 од. техніки. Додатково залучили близько 100 осіб та 27 одиниць техніки з Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

У МВС повідомили, що також триває ліквідація пожежі у Харківській області: горить хвойний ліс на площі близько 80 га.

Повідомляється, що через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев та на житловий сектор с.Горобівка, що межує з лісом. До місця події були направлені ще 10 відділень служби порятунку з міста Харкова та інших районних підрозділів області. Крім того, для ліквідації пожежі було задіяно пожежний потяг.

Триває ліквідація пожежі. Від Головного управління ДСНС у Харківській області залучено 13 одиниць техніки та 80 рятувальників. Також задіяно пожежний потяг та 5 одиниць техніки лісгоспу.

 

За прогнозами Укргідрометцентру, упродовж 2-4 вересня на сході Україні переважатиме посушлива та вітряна погода, що створить передумови для утримання надзвичайної пожежної небезпеки.

Як наслідок, різко загострюється ситуація із пожежами у природних екосистемах. Причинами, що призводять до цих пожеж, називають: неконтрольоване випалювання сухої трави, очерету, ділянок із степовою та іншою природною рослинністю, а також необережне поводження з вогнем громадян під час відпочинку та проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках.

У ДСНС закликали дотримуватися правил пожежної безпеки.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаДСНСЛуганська область
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