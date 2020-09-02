За світло в під’їздах платитимуть за меншим тарифом

Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому проєкт закону №2098 щодо постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку.

Джерело: пресслужба Ради

Деталі: Мета законопроєкту — визначення на законодавчому рівні, що постачання електричної енергії для забезпечення роботи ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, які належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності, та освітлення дворів, східців і номерних знаків здійснюється постачальником універсальних послуг за цінами, визначеними для населення.

Дослівно: "Схвалення законопроєкту дозволить забезпечити гарантоване постачання електроенергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку на однакових умовах із постачанням електроенергії населенню. Це дозволить уникнути можливого збільшення тарифів на послугу з утримання багатоквартирного будинку та сприятиме зниженню соціальної напруги".