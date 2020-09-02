Європейські країни, ЄК та НАТО відреагували на отруєння Навального "Новічком"

Представники країн Європи, Єврокомісія та НАТО відреагували на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального у власній країні нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

Джерела: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter

Пряма мова: "Канцлерка Меркель повідомила мені, що російський опозиціонер Навальний був атакований нервово-паралітичною речовиною у своїй власній країні. Це черговий підлий і боягузливий вчинок. Винні повинні бути притягнуті до відповідальності".

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс стверджує, що вину за отруєння Навального необхідно покладати на російську владу.

Пряма мова Лінкявічюса: "Шокований новиною про те, що лідер опозиції РФ Навальний був отруєний "Новічком". Ви не можете купити це в аптеці. За цим стоїть російська влада".

Британський прем'єр Борис Джонсон також обурено відреагував на цинічне отруєння політика.

Пряма мова Джонсона: "Обурює, що проти Навального було використано хімічну зброю. Ми в Великій Британії в першу чергу дізналися про смертельні наслідки використання "Новічка". Тепер російська влада повинна пояснити, що ж сталося з Навальним. Ми будемо працювати з міжнародними партнерами над тим, щоб правосуддя перемогло".

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг обіцяє обговорити проблему зі всіма членами НАТО.

Пряма мова Столтенберга: Німеччина оголосила, що Олексій Навальний став жертвою атаки з "Новічком". Я категорично засуджую використання нервово-паралітичного засобі військового рівня, що робить ще більш терміновим проведення Росією повного і прозорого розслідування. Ми проконсультуємося з Німеччиною і всіма членами НАТО щодо наслідків".

Що було раніше: у середу 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком".

Також у середу російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що російського опозиціонера Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.