У Києві загорілася вежа 35-поверхового Taryan Towers

У Києві горіла одна з веж Taryan Towers на Печерську.

Джерело: ДСНС

Деталі: Повідомляється, що площа пожежі - 15 кв. м.

Рятувальники залучили 18 людей та 4 одиниці техніки до гасіння пожежі.

Довідково: Житловий комплекс "Taryan Towers" — 35-поверховий трисекційний хмарочос у Києві. Будується з 2016 року.

Він наразі не добудований.

Нагадаємо: 2 вересня повідомлялося про пожежу в Конгресно-виставковому центрі "Парковий", де знаходиться офіс "Слуги народу".