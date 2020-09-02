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У Києві загорілася вежа 35-поверхового Taryan Towers

Середа, 2 вересня 2020, 21:57
У Києві загорілася вежа 35-поверхового Taryan Towers
фото: lun.ua

У Києві горіла одна з веж Taryan Towers на Печерську.

ДжерелоДСНС

Деталі: Повідомляється, що площа пожежі - 15 кв. м.

Рятувальники залучили 18 людей та 4 одиниці техніки до гасіння пожежі.

Довідково: Житловий комплекс "Taryan Towers" — 35-поверховий трисекційний хмарочос у Києві. Будується з 2016 року.

Він наразі не добудований.

Нагадаємо: 2 вересня повідомлялося про пожежу в Конгресно-виставковому центрі "Парковий", де знаходиться офіс "Слуги народу".

Українська правда

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Теми: Київпожежа
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