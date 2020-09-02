У Києві загорілася вежа 35-поверхового Taryan Towers
Середа, 2 вересня 2020, 21:57
У Києві горіла одна з веж Taryan Towers на Печерську.
Джерело: ДСНС
Деталі: Повідомляється, що площа пожежі - 15 кв. м.
Рятувальники залучили 18 людей та 4 одиниці техніки до гасіння пожежі.
Довідково: Житловий комплекс "Taryan Towers" — 35-поверховий трисекційний хмарочос у Києві. Будується з 2016 року.
Він наразі не добудований.
Нагадаємо: 2 вересня повідомлялося про пожежу в Конгресно-виставковому центрі "Парковий", де знаходиться офіс "Слуги народу".
Українська правда