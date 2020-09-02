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Лукашенко хотів створити українсько-білоруський союз під власним керівництвом – Туск

Середа, 2 вересня 2020, 22:59

Колишній президент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск розповів, що Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, в 2014 році пропонував створити українсько-білоруський союз з собою на чолі.

Про це Туск сказав в інтерв’ю польському порталу Onet, повідомляє "Європейська правда".

"Пам'ятаю, я не говорив про це раніше, так склалося, коли Мінськ займався чимось на зразок посередництва між Євросоюзом, Росією і Україною в ті найбільш спекотні дні кризи в Україні. Лукашенко мені тоді подзвонив, я був ще прем'єр-міністром, і прямо запропонував переконати ЄС, що він може бути гарантом мирного вирішення української проблеми. І підтримати його ідею білорусько-українського союзу з ним як президентом двох держав" - розповів глава ЄНП.

Він додав, що така пропозиція прозвучала навесні 2014 року.

За словами Туска, Лукашенко тоді натякав, що це єдиний спосіб зупинити Росію в її агресивних намірах.

"Не через турботу про Україну, а через страх втратити владу. Всі тоді боялися, що Росія не зупиниться на анексії Криму, а Лукашенко боявся неконтрольованого розвитку подій, жертвою якого могла стати не тільки Україна, а й Білорусь. І це могло означати і його кінець" - зазначив Туск.

"Лукашенко був, є і буде завжди на своєму боці. Швидше за все, він тоді промацував, наскільки широке поле для його гри. Але треба визнати, що в українській справі він зіграв у будь-якому випадку позитивну роль, незалежно від того, якими були його мотиви" - додав він.

Нагадаємо, Україна приєдналася до заяви ЄС, яка характеризує недавні вибори в Білорусі як такі, що не відповідали міжнародним стандартам.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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