МВС: Фура на швидкості влетіла у патрульних

У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що 2 вересня водій фури "не помітив" на узбіччі траси патрульну машину та влетів у неї з шаленою швидкістю.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: У відомстві зазначили, що саме в цей час двоє патрульних Аліна та Павло знаходились у машині. У МВС запевняють, що патрульні стояли з увімкненим спецсигналом та з дотриманням ПДР.

Дослівно: "Аліна довго пояснювала лікарям, що їй не можна пошкодити форму - бо скоро повертатись на службу. А Павло, коли його дістали з понівеченого авто, виявилось, що у нього пошкоджена спина, перш за все, попередив командира".