Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МВС: Фура на швидкості влетіла у патрульних

Середа, 2 вересня 2020, 23:57

У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що 2 вересня водій фури "не помітив" на узбіччі траси патрульну машину та влетів у неї з шаленою швидкістю.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: У відомстві зазначили, що саме в цей час двоє патрульних Аліна та Павло знаходились у машині. У МВС запевняють, що патрульні стояли з увімкненим спецсигналом та з дотриманням ПДР.

Дослівно: "Аліна довго пояснювала лікарям, що їй не можна пошкодити форму - бо скоро повертатись на службу.  А Павло, коли його дістали з понівеченого авто, виявилось, що у нього пошкоджена спина, перш за все, попередив командира".

Сьогодні вдень водій фури "не помітив" на узбіччі траси патрульну машину. Влетів у неї з шаленою швидкістю Саме в цей...

Опубліковано МВС України Середа, 2 вересня 2020 р.

Українська правда
Теми: МВСполіціяДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Суд задовільнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо стягнення майже 10 млрд

Новини 2 серпня: перепалки Зеленського і Лероса, заява Лаврова

фотоВогонь повністю знищив село на Харківщині – ОДА

Європейські країни, ЄК та НАТО відреагували на отруєння Навального "Новічком"

фото, відеоПожежа на Харківщині: згоріло 8 будинків, Зеленський зібрав термінову нараду

Німецький уряд: Навального отруїли "Новічком"

Усі новини...
МВС
У "Свободі" заявили, що спецназ хоче захопити офіс політсили у Києві
МВС: Комісія назвала експертизу щодо Кузьменко об’єктивною
Марків не міг застрелити італійського журналіста, бо мав іншу зброю - МВС
Останні новини
23:57
фотоМВС: Фура на швидкості влетіла у патрульних
23:42
У ТКГ погодили координати 20 ділянок розмінування
23:31
фотоУ "Свободі" заявили, що спецназ хоче захопити офіс політсили у Києві
22:59
Лукашенко хотів створити українсько-білоруський союз під власним керівництвом – Туск
22:34
Суд задовільнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо стягнення майже 10 млрд
21:57
відеоУ Києві загорілася вежа 35-поверхового Taryan Towers
21:46
Новини 2 серпня: перепалки Зеленського і Лероса, заява Лаврова
21:31
фотоВогонь повністю знищив село на Харківщині – ОДА
21:17
Коронавірус спалахнув у психлікарні Харкова
20:58
Європейські країни, ЄК та НАТО відреагували на отруєння Навального "Новічком"
Усі новини...