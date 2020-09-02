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МВС: Фура на швидкості влетіла у патрульних

Середа, 2 вересня 2020, 23:57
МВС: Фура на швидкості влетіла у патрульних

У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що 2 вересня водій фури "не помітив" на узбіччі траси патрульну машину та влетів у неї з шаленою швидкістю.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: У відомстві зазначили, що саме в цей час двоє патрульних Аліна та Павло знаходились у машині. У МВС запевняють, що патрульні стояли з увімкненим спецсигналом та з дотриманням ПДР.

Дослівно: "Аліна довго пояснювала лікарям, що їй не можна пошкодити форму - бо скоро повертатись на службу.  А Павло, коли його дістали з понівеченого авто, виявилось, що у нього пошкоджена спина, перш за все, попередив командира".

Сьогодні вдень водій фури "не помітив" на узбіччі траси патрульну машину. Влетів у неї з шаленою швидкістю Саме в цей...

Опубліковано МВС України Середа, 2 вересня 2020 р.

Українська правда

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Теми: МВСполіціяДТП
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