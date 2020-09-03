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У кафе на Київщині трапилась стрілянина: поранені троє осіб

Четвер, 3 вересня 2020, 03:41

У місті Українка Київської області на території кафе невідомі влаштували стрілянину. До лікарні з пораненнями від травматичної зброї звернулись троє чоловіків, один із них пізніше втік. 

Джерело: поліція Київської області 

Деталі: Поліцейські розшукують осіб, які з Києва на автівках приїхали до кафе в Українці, де і сталася стрілянина.  

Коли на місце події приїхала слідчо-оперативна група та група реагування, працівники кав’ярні вже зібрали гільзи та зробили все, щоб прибрати речові докази. 

Зазначається, що до лікарні після стрілянини звернулись троє потерпілих. Невдовзі один із них втік.

Поліція також повідомила, що надавати пояснення особи, які зазнали ушкоджень від травматичної зброї, відмовились. 

Наразі слідчі відкрили два кримінальні провадження за фактом хуліганства та приховування злочину. Водночас правоохоронці вже провели два обшуки щодо отримання відеозаписів з місця інциденту. 

"Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до стрілянини. Встановлюються свідки та очевидці злочину", – підсумували у поліції Київщини.

Українська правда
Теми: поліціяКиївська область


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