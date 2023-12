США обіцяють нові санкції через отруєння Навального

CША оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Еліот після того, як у Німеччині заявили, що Навального отруїли "Новічком".

"США глибоко стурбовані результатами (дослідження речовини, якою отруїли Навального - ЄП), оприлюдненими сьогодні. Отруєння Алєксєя Навального абсолютно неприйнятне", - наголосив він.

Джон Еліот зауважив, що Росія вже не вперше застосовує нервово-паралітичні речовини з групи "Новічок".

"Ми будемо співпраціювати з союзниками та міжнародною спільнотою, щоб винуватці у Росії були притягнені до відповідальності, на кого б не вказали докази, та обмежити доступність коштів для їхньої подальшої зловмисної діяльності", - заявив Джон Еліот.

(1 of 3) “The United States is deeply troubled by the results released today. Alexei Navalny’s poisoning is completely reprehensible. Russia has used the chemical nerve agent Novichok in the past.