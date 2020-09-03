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США обіцяють нові санкції через отруєння Навального

Четвер, 3 вересня 2020, 08:25

CША оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Еліот після того, як у Німеччині заявили, що Навального отруїли "Новічком".

"США глибоко стурбовані результатами (дослідження речовини, якою отруїли Навального - ЄП), оприлюдненими сьогодні. Отруєння Алєксєя Навального абсолютно неприйнятне", - наголосив він.

Джон Еліот зауважив, що Росія вже не вперше застосовує нервово-паралітичні речовини з групи "Новічок".

"Ми будемо співпраціювати з союзниками та міжнародною спільнотою, щоб винуватці у Росії були притягнені до відповідальності, на кого б не вказали докази, та обмежити доступність коштів для їхньої подальшої зловмисної діяльності", - заявив Джон Еліот.

Нагадаємо, у середу 2 вересня німецький уряд заявив, що, згідно з результатами дослідження спеціальної лабораторії Бундесверу, Навального отруїли "Новічком". Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не має сумнівів, що російського опозиціонера Алексєя Навального отруїли, щоб змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.  Російського посла викликали в МЗС Німеччини 

Заявами з осудом та закликом до встановлення винних оприлюднили глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, генсек НАТО Єнс Столтенберг, прем'єр Британії Борис Джонсон.

Теми: СШАНавальнийсанкціїРосія


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