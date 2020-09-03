Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Посли G7 оприлюднили заяву щодо ситуації довкола обрання нового керівника САП

Четвер, 3 вересня 2020, 09:40

Посли країн "Великої сімки" нагадали про необхідність прозорого та політично нейтрального відбору керівників антикорупційних органів.

Як пише "Європейська правда", відповідна заява оприлюднена в офіційному Twitter послів "Великої сімки".

У ній нагадують, що посли G7 постійно підтримують новостворені антикорупційні інституції в Україні, а їхня незалежність і надійний правовий статус є частиною міжнародних зобов’язань.

"Забезпечення незалежності, цілісності та надійного правового статусу цих установ є важливим елементом  міжнародних зобов’язань України, у тому числі в рамках співпраці з ЄС та постійної підтримки з боку міжнародних фінансових установ. Це важливо для якості життя українських громадян, а також для ділового та інвестиційного клімату в Україні.

Посли країн G7 підкреслюють необхідність відбору керівників антикорупційних установ через прозорі, засновані на досягненнях та політично нейтральні продедури", - наголошують у заяві.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас уточнює, що заява безпосередньо стосується ситуації довкола процедури обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Боротьба з корупцією, заснована на сильних та незалежних інституціях, є центральною складовою співпраці ЄС та України у низці сфер, від "безвізу" до макрофінансової допомоги. Вищезазначені принципи (згадані у заяві G7 - ЄП) мають застосовуватися і у випадку, коли Верховна Рада висуває представників для відбору нового керівника САП", - написав Матті Маасікас.

Як вже повідомляла "Європейська правда", Євросоюз, ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького, яке Рада планує ухвалити 3 вересня.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Теми: G7Антикорупційна прокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добу в Україні антирекорд за померлими від COVІD-19 і 2430 випадки

Троє поліцейських постраждали у сутичках біля офісу "Свободи"

Суд задовільнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо стягнення майже 10 млрд

Новини 2 серпня: перепалки Зеленського і Лероса, заява Лаврова

фотоВогонь повністю знищив село на Харківщині – ОДА

Європейські країни, ЄК та НАТО відреагували на отруєння Навального "Новічком"

Усі новини...
G7
Трамп хотів би запросити Путіна на саміт G7
У Росії заявили, що не планують повертатися до G7
Глава МЗС Німеччини поки не бачить шансів на повернення Росії до G7
Останні новини
09:57
Препарат "Ремдесивір" для лікування COVID-19 будуть закуповувати централізовано – МОЗ
09:56
Начальнику поліції Києва пропонували "кришувати" викрадення автівок
09:49
Степанова обурило святкування дня Одеси: Це за межею здорового глузду
09:40
Посли G7 оприлюднили заяву щодо ситуації довкола обрання нового керівника САП
09:35
З початку карантину статус безробітного отримали 444 тисячі українців
09:30
Західні кредитори України попередили ВР про проблеми з процедурою заміни Холодницького
09:27
Глави МЗС України та Польщі спільно закликали не політизувати трагічні події минулого
09:09
фотоСиловики затримали мінерів офісу в Києві: експравоохоронець і колишній АТОвець
08:49
За добу в Україні антирекорд за померлими від COVІD-19 і 2430 випадки
08:39
На пожежі в Луганщині загинула людина: горить 945 га
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!