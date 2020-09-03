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Начальнику поліції Києва пропонували "кришувати" викрадення автівок

Четвер, 3 вересня 2020, 09:56
Начальнику поліції Києва пропонували кришувати викрадення автівок

Начальник Головного управління Нацполіціі Києва Андрій Крищенко каже, що зусилля поліції в боротьбі з викрадачами автотранспорту привели до критичної для злочинців ситуації - і вони безпосередньо запропонували йому хабар за "кришування" автоугонів.

Джерело: Крищенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зараз обидвох зловмисників затримано.

За словами начальника столичної поліції, з пропозицією хабара за початок роботи щодо "кришування" автоугонів на нього безпосередньо зловмисники вийшли ще навесні.

Пряма мова: "Я зрозумів, що мені пропонують "кришувати" автоугони. Мене це дуже здивувало. Ми вважали, що це банальна провокація ... Я ще не чув, щоб до начальникам поліції приходили з такими пропозиціями".

Деталі: Крищенко розповів, що було відкрито провадження, яке підтримували представники Офісу генерального прокурора, і почали документувати злочинні дії, все зімкнулося на начальникові райвідділу, якому викрадачі запропонували відсотки з прибутку.

За його словами, було проведено кілька зустрічей, задокументовано ряд пропозицій, як щодо вирішення конкретних кримінальних справ, так і в цілому "кришування" автоугонів.

Зокрема, як зазначив Крищенко, йшлося про зняття з розшуку одного з автовикрадачів: який затримувався багато разів, переховувався.

Цю людину та ще одну було затримано за пропозицію хабара посадовій особі - начальнику одного з райвідділів.

Відповідаючи на питання про те, яку суму за вирішення питань пропонували зловмисники, Крищенко сказав - $350 тисяч для початку.

За словами начальника главку, така ситуація була викликана тим, що поліція в цілому по Україні робить радикальні заходи у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з викраденням автотранспорту.

З 20016 року, за його словами, кількість викрадень автомобілів скоротилася в рази: "якщо раніше в Києві на добу в середньому викрадали п'ять і навіть сім автомобілів, то зараз два. Ось ми їх зараз так затиснули, вони вже в такій паніці, що пішли на нетривіальні кроки - безпосередньо начальнику главку запропонували "кришування", - зазначив Крищенко.

При цьому він додав, що не може поручитися за весь особовий склад поліції Києва в тому, що вони не беруть участь в подібного кшталту схемах.

Начальник ГУ Нацполіціі України в Києві висловив надію, що народні депутати підтримають законопроект про посилення відповідальності за викрадення автомобілів.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяКиїв
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