ЄС готує спільну заяву 27 країн-членів щодо отруєння Навального - ЗМІ

27 країн-членів ЄС готують спільну заяву після підтвердження уряду Німеччини, що російського опозиціонера Алєксєя Навального отруїли "Новічком".

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на власні джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Німеччина сьогодні вранці проінформувала послів ЄС щодо Навального. Зараз головне - подивиися на реакцію Росії. Спільна заява 27 країн-членів щодо цього питання з’явиться пізніше протягом дня", - повідомив Рікард Джозвяк.

Ще напередодні ключові посадовці ЄС виступили з рішучими заявами у зв’язку з підтвердженням уряду Німеччини про те, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своїй заяві рішуче засуджує отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального і наполягає на необхідності притягнути винних до відповідальності.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала отруєння Навального "підлим і боягузливим вчинком" та закликала покарати винних.

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального і закликав російську владу до належного розслідування.