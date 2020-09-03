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Оля Полякова та Alyona Alyona прийшли мітингувати під Кабмін

Четвер, 3 вересня 2020, 12:09
Єгор Шуміхін у Twitter

Біля будівлі Кабінету міністрів проходить мітинг представників музичної індустрії в знак протесту проти рішень уряду про часткову заборону на проведення концертів організаторами, у яких відповідний класифікатор видів економічної діяльності не є основним.

Джерело: кореспондент "Інтерфакс-Україна" з місця події

Деталі: Станом на 11:30 четверга біля будівлі уряду зібралося понад 100 чоловік. Серед присутніх: виконавиці Alyona Alyona і Аліна Паш, шоумен Андрій Джеджула, співачка Ольга Полякова, а також ряд інших артистів і представників музичної індустрії.

 
IEGOR SHUMIKHIN
 
IEGOR SHUMIKHIN

В руках у протестувальників плакати: "Нас не чують", "Карайте винних, а не всіх підряд", "Ми проти дискримінації", "Кабмін, не порушуй конституцію".

Мітингувальники виступають проти встановлення вибіркових карантинних обмежень та дискримінації організаторів концертів та вимагають швидкої розробки державної політики, яка врятує музичну індустрію під час повної зупинки.

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3.9.2020

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 3 Сен 2020 в 1:53 PDT

Серед іншого, учасники протесту вимагають від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль створити робочу групу за участю представників музичної індустрії з одного боку і МОЗ, Мінкультури і МВС з іншого для спільної розробки програми виходу з кризи.

 
IEGOR SHUMIKHIN

Дослівно: "Ми довго терпіли і дотримувалися всіх карантинних обмежень, поважаючи думку і позицію влади. Спочатку ми повністю зупинилися, за що не отримували ніяких компенсацій, потім організовували концерти з дотриманням вимог уряду з розміщення однієї людини на 5 квадратних метрів.

Але з останніми діями КМУ у вигляді постанови 720 від 26.08.20 ми вже не можемо миритися. Тепер організаторів поділяють ще й за таким принципом: ті, що при реєстрації бізнесу вибрали "концертний" КВЕД як основний, мають право проводити культурні заходи. Всі інші - ні. Хоча насправді всі розуміють, що основний КВЕД - це формальність при реєстрації СПД, і взагалі КВЕДи потрібні тільки для статистики.

Це рішення остаточно зламає музичну індустрію в Україні".

Теми: Кабінет міністрівкарантинмузика


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