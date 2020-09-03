Вкрадені дороги: СБУ викрила махінації у двох областях і провела обшуки

Служба безпеки України заявляє, що викрила та попередила багатомільйонні оборудки під час ремонту автомобільних доріг на Донеччині й Кіровоградщині.

Джерело: СБУ

Деталі: У Кіровоградській області у 2020 році обласне профільне держпідприємство уклало підрядний договір із місцевою приватною структурою. Комерсанти мали відремонтувати автомобільну дорогу загального користування у Голованівському районі протяжністю понад 4 кілометри.

Співробітники СБУ виявили, що під час виконання робіт підрядник відхилився від умов проектно-кошторисної документації та використав асфальтобетонне покриття, яке не відповідає державним вимогам.

За висновками будівельно-технічної експертизи, внаслідок зловживань комерсанти могли завдати збитки обласному бюджету на понад 15 мільйонів гривень.

За результатами перевірок, держпідприємство не підписало відповідні акти виконаних робіт та введення автодороги в експлуатацію та не здійснив повну оплату.

Підрядник зобов’язався здійснити повторний ремонт дороги у повному обсязі за рахунок власних сил та засобів виконавця.

А в Донецькій області у 2017 році облавтодор уклав із місцевою будівельною фірмою 7 контрактів на проведення ремонту міжміських та міжобласних шляхів на більше ніж 16 мільйонів гривень. Більшу частину цих коштів підрядник привласнив через внесення до проектно-кошторисної і технічної документації неправдивих даних про якість використаних матеріалів.

Ініційована СБУ перевірка засвідчила, що внаслідок оборудки державі було завдано збитки на майже 10 мільйонів гривень. Крім того через порушення технології ремонту дорожнє покриття зазнало передчасного руйнування та потребує повторної реконструкції.

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях підрядної організації та за місцями проживання її керівників. Оперативники вилучили документи та чорнову бухгалтерію, які будуть долучені до доказової бази справи.

Наразі колишньому та діючому директорам будівельної фірми на Донеччині оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників оборудки. Перевіряється можлива причетність до схеми посадових осіб облавтодору