Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вкрадені дороги: СБУ викрила махінації у двох областях і провела обшуки

Четвер, 3 вересня 2020, 12:12

Служба безпеки України заявляє, що викрила та попередила багатомільйонні оборудки під час ремонту автомобільних доріг на Донеччині й Кіровоградщині.

Джерело: СБУ

Деталі: У Кіровоградській області у 2020 році обласне профільне держпідприємство уклало підрядний договір із місцевою приватною структурою. Комерсанти мали відремонтувати автомобільну дорогу загального користування у Голованівському районі протяжністю понад 4 кілометри.

Співробітники СБУ виявили, що під час виконання робіт підрядник відхилився від умов проектно-кошторисної документації та використав асфальтобетонне покриття, яке не відповідає державним вимогам.

За висновками будівельно-технічної експертизи, внаслідок зловживань комерсанти могли завдати збитки обласному бюджету на понад 15 мільйонів гривень.

За результатами перевірок, держпідприємство не підписало відповідні акти виконаних робіт та введення автодороги в експлуатацію та не здійснив повну оплату.

Підрядник зобов’язався здійснити повторний ремонт дороги у повному обсязі за рахунок власних сил та засобів виконавця. 

А в Донецькій області у 2017 році облавтодор уклав із місцевою будівельною фірмою 7 контрактів на проведення ремонту міжміських та міжобласних шляхів на більше ніж 16 мільйонів гривень. Більшу частину цих коштів підрядник привласнив через внесення до проектно-кошторисної і технічної документації неправдивих даних про якість використаних матеріалів.

Ініційована СБУ перевірка засвідчила, що внаслідок оборудки державі було завдано збитки на майже 10 мільйонів гривень. Крім того через порушення технології ремонту дорожнє покриття зазнало передчасного руйнування та потребує повторної реконструкції.

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях підрядної організації та за місцями проживання її керівників. Оперативники вилучили документи та чорнову бухгалтерію, які будуть долучені до доказової бази справи.

Наразі колишньому та діючому директорам будівельної фірми на Донеччині оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників оборудки. Перевіряється можлива причетність до схеми посадових осіб облавтодору

Теми: дорогиДонецька областьКіровоградська областьСБУобшуки


powered by lun.ua
Головне сьогодні

документДень Незалежності коштував у 6 разів більше за попередній: уряд і Київ від попурі відхрещуються

Посли G7 оприлюднили заяву щодо ситуації довкола обрання нового керівника САП

За добу в Україні антирекорд за померлими від COVІD-19 і 2430 випадки

Троє поліцейських постраждали у сутичках біля офісу "Свободи"

Суд задовільнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо стягнення майже 10 млрд

Новини 2 серпня: перепалки Зеленського і Лероса, заява Лаврова

Усі новини...
дороги
Перевантажені фури: "Укртрансбезпека" за тиждень нарахувала штрафів на 3 мільйони
Маленькі нюанси "Великого будівництва"
Дорогу біля Шулявського мосту перекриють до вересня
Останні новини
12:14
Справа Суркісів: Суд санкціонував примусове списання коштів і арешт майна Приватбанку
12:12
Вкрадені дороги: СБУ викрила махінації у двох областях і провела обшуки
12:11
З початку пандемії бюджет Києва недоотримав понад 1 мільярд планових надходжень - Кличко
12:09
фото, відеоОля Полякова та Alyona Alyona прийшли мітингувати під Кабмін
11:57
У столичному метро підрахували збитки через карантин
11:55
ЄС готує спільну заяву 27 країн-членів щодо отруєння Навального - ЗМІ
11:51
У 2021 році держава може профінансувати масштабне оновлення вагонів "Укрзалізниці"
11:45
документДень Незалежності коштував у 6 разів більше за попередній: уряд і Київ від попурі відхрещуються
11:44
Данилюк про рішення суду у справі Суркісів: Початок розвалу результатів націоналізації Приватбанку
11:33
Актор Єфремов визнав себе винним у скоєнні смертельної ДТП
Усі новини...