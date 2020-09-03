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Президенту банку "Аркада" оголосили підозру в присвоєнні 50 мільйонів

Четвер, 3 вересня 2020, 12:28

Правоохоронці повідомили про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень президенту банку "Аркада" Костянтину Паливоді.

Джерело: прокуратура Києва

Дослівно: "За процесуального керівництва прокуратури міста Києва детективами СУ ГУНП у м. Києві 03.09.2020 повідомлено про підозру Президенту АТ АКБ "АРКАДА" у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика" у сумі 50 млн гривень".

Деталі: Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У приміщенні АТ АКБ "АРКАДА", а також за місцем проживання підозрюваного та інших осіб тривають обшуки.

 

За даними досудового розслідування, у червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду голови правління АТ АКБ "АРКАДА", разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика", управителем яких є АТ АКБ "АРКАДА".

Так, шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з АТ АКБ "АРКАДА" та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн гривень.

Нагадаємо: На підставі рішення правління Національного банку України від 25.08.2020 "Про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних", у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.

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