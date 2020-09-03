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Лукашенко перетасував владу і призначив нового керівника КДБ

Четвер, 3 вересня 2020, 13:01
Лукашенко перетасував владу і призначив нового керівника КДБ

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко змінив держсекретаря Ради безпеки Білорусі і голову Комітету державної безпеки.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Дослівно: "Лукашенко 3 вересня розглянув кадрові питання і призначив:

  • Анатолія Сивака - заступником прем'єр-міністра республіки Білорусь;
  • Валерія Вакульчика - Державним секретарем Ради Безпеки республіки Білорусь;
  • Івана Тертелю - головою Комітету державної безпеки республіки Білорусь;
  • Василя Герасимова - виконуючим обов'язки голови Комітету державного контролю республіки Білорусь;
  • В'ячеслава Россолая - заступником голови Державного військово-промислового комітету республіки Білорусь;
  • Володимира Кухарєва - головою Мінського міськвиконкому".

Пряма мова Лукашенко: "Ми, всі, хто сидить тут, з простих сімей, тому ні в якому разі не повинні образити людей і не бути над народом. Ми повинні все робити для народу і не забувати про те, що ми саме звідти - від землі".

Деталі: До призначення держсекретарем Вакульчик майже 8 років працював головою КДБ.

Лукашенко заявив, що зараз Білорусь має забезпечити колективну роботу спецслужб.

Також він погодив призначення нових керівників місцевих виконавчих органів:

  • Барановського Андрія - заступником голови Гомельського облвиконкому;
  • Довгальова Сергія - головою Жовтневого райвиконкому;
  • Єрмоліцкого Сергія - головою Гомельського райвиконкому;
  • Козела Дмитра - головою Добрушського райвиконкому;
  • Григоренко Олександра - головою Жлобінського райвиконкому;
  • Козиря Володимира - членом Мінського облвиконкому і Мінського міськвиконкому.

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Теми: ЛукашенкоБілорусьвиборимітинги
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