Лукашенко перетасував владу і призначив нового керівника КДБ

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко змінив держсекретаря Ради безпеки Білорусі і голову Комітету державної безпеки.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Дослівно: "Лукашенко 3 вересня розглянув кадрові питання і призначив:

Анатолія Сивака - заступником прем'єр-міністра республіки Білорусь;

Валерія Вакульчика - Державним секретарем Ради Безпеки республіки Білорусь;

Івана Тертелю - головою Комітету державної безпеки республіки Білорусь;

Василя Герасимова - виконуючим обов'язки голови Комітету державного контролю республіки Білорусь;

В'ячеслава Россолая - заступником голови Державного військово-промислового комітету республіки Білорусь;

Володимира Кухарєва - головою Мінського міськвиконкому".

Пряма мова Лукашенко: "Ми, всі, хто сидить тут, з простих сімей, тому ні в якому разі не повинні образити людей і не бути над народом. Ми повинні все робити для народу і не забувати про те, що ми саме звідти - від землі".

Деталі: До призначення держсекретарем Вакульчик майже 8 років працював головою КДБ.

Лукашенко заявив, що зараз Білорусь має забезпечити колективну роботу спецслужб.

Також він погодив призначення нових керівників місцевих виконавчих органів:

Барановського Андрія - заступником голови Гомельського облвиконкому;

Довгальова Сергія - головою Жовтневого райвиконкому;

Єрмоліцкого Сергія - головою Гомельського райвиконкому;

Козела Дмитра - головою Добрушського райвиконкому;

Григоренко Олександра - головою Жлобінського райвиконкому;

Козиря Володимира - членом Мінського облвиконкому і Мінського міськвиконкому.

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

Ціна мовчання: чому Україна зобов'язана оголосити про невизнання виборів у Білорусі

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні