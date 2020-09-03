Лукашенко перетасував владу і призначив нового керівника КДБ
Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко змінив держсекретаря Ради безпеки Білорусі і голову Комітету державної безпеки.
Джерело: пресслужба Лукашенка
Дослівно: "Лукашенко 3 вересня розглянув кадрові питання і призначив:
- Анатолія Сивака - заступником прем'єр-міністра республіки Білорусь;
- Валерія Вакульчика - Державним секретарем Ради Безпеки республіки Білорусь;
- Івана Тертелю - головою Комітету державної безпеки республіки Білорусь;
- Василя Герасимова - виконуючим обов'язки голови Комітету державного контролю республіки Білорусь;
- В'ячеслава Россолая - заступником голови Державного військово-промислового комітету республіки Білорусь;
- Володимира Кухарєва - головою Мінського міськвиконкому".
Деталі: Також Лукашенко погодив призначення нових керівників місцевих виконавчих органів в декількох районах Гомельської області.
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