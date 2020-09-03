Лукашенко перетасував владу і призначив нового керівника КДБ
Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко змінив держсекретаря Ради безпеки Білорусі і голову Комітету державної безпеки.
Джерело: пресслужба Лукашенка
Дослівно: "Лукашенко 3 вересня розглянув кадрові питання і призначив:
- Анатолія Сивака - заступником прем'єр-міністра республіки Білорусь;
- Валерія Вакульчика - Державним секретарем Ради Безпеки республіки Білорусь;
- Івана Тертелю - головою Комітету державної безпеки республіки Білорусь;
- Василя Герасимова - виконуючим обов'язки голови Комітету державного контролю республіки Білорусь;
- В'ячеслава Россолая - заступником голови Державного військово-промислового комітету республіки Білорусь;
- Володимира Кухарєва - головою Мінського міськвиконкому".
Пряма мова Лукашенко: "Ми, всі, хто сидить тут, з простих сімей, тому ні в якому разі не повинні образити людей і не бути над народом. Ми повинні все робити для народу і не забувати про те, що ми саме звідти - від землі".
Деталі: До призначення держсекретарем Вакульчик майже 8 років працював головою КДБ.
Лукашенко заявив, що зараз Білорусь має забезпечити колективну роботу спецслужб.
Також він погодив призначення нових керівників місцевих виконавчих органів:
- Барановського Андрія - заступником голови Гомельського облвиконкому;
- Довгальова Сергія - головою Жовтневого райвиконкому;
- Єрмоліцкого Сергія - головою Гомельського райвиконкому;
- Козела Дмитра - головою Добрушського райвиконкому;
- Григоренко Олександра - головою Жлобінського райвиконкому;
- Козиря Володимира - членом Мінського облвиконкому і Мінського міськвиконкому.
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