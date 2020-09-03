На Україну насувається похолодання і дощі

Найближчої доби з Центральної Європи на більшу частину території України переміститься більш прохолодне і вологе повітря, тому температура майже скрізь, окрім заходу, знизиться.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У п'ятницю вночі в більшості північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім західних та східних областей, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний (у східній частині - південно-східний), 5-10 м/с, на сході та півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, в західних областях 8-13°; вдень 20-25°, в південних, східних, Дніпропетровській областях та Криму 26-31°.

У Києві 4 вересня - короткочасний дощ, вночі можлива гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, Температура вночі 15-17°, вдень 20-22°.

У суботу в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької і Київської областей, дощі, грози, в Херсонській і Запорізькій областях місцями значні дощі та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний (на сході - південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на сході та півдні країни до 19°, вдень 22-27°.

У столиці 5 вересня - без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, Температура вночі 14-16°, вдень 23-25 ​°.

Додатково: 3 вересня о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була 24-26°, в Дніпрі в межах Києва 21°.