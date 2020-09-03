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Лукашенко назвав інформацію про отруєння Навального фальсифікацією

Четвер, 3 вересня 2020, 13:29

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко назвав інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального фальсифікацією.

Джерело: державне агентство Білорусі "БелТА"

Пряма мова: "Я помітив, спостерігаючи за російськими подіями, у них - заходу - нова фішка з'явилася. Знову "Новічок", знову отруєння. Так я вам повинен сказати, що вчора або позавчора, я точно не пам'ятаю, до виступу Меркель (вона заявила, що йому - Навальному - хотіли закрити рот) ми перехопили розмову.

Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном. Два абонента на зв'язку. Перехопила наша радіоелектронна військова розвідка. Оскільки там (на західних рубежах Білорусі. - ред.) розгорнуті частини, і ми, звичайно, ведемо і в радіосфері протиборство з натовцями. І ми перехопили цікаву розмова, яка (я вам дам почитати її, ми підготуємо і направимо в ФСБ) чітко говорить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було".

Деталі: Про це Лукашенко заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним.

Нагадаємо: 

Теми: НавальнийЛукашенкоРосіяБілорусь


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