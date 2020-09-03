Лукашенко назвав отруєння Навального фейком і каже, що має докази
Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко назвав інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального фальсифікацією.
Джерело: державне агентство Білорусі "БелТА"
Пряма мова: "Я помітив, спостерігаючи за російськими подіями, у них - заходу - нова фішка з'явилася. Знову "Новічок", знову отруєння. Так я вам повинен сказати, що вчора або позавчора, я точно не пам'ятаю, до виступу Меркель (вона заявила, що йому - Навальному - хотіли закрити рот) ми перехопили розмову.
Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном. Два абонента на зв'язку. Перехопила наша радіоелектронна військова розвідка. Оскільки там (на західних рубежах Білорусі. - ред.) розгорнуті частини, і ми, звичайно, ведемо і в радіосфері протиборство з натовцями.
І ми перехопили цікаву розмова, яка (я вам дам почитати її, ми підготуємо і направимо в ФСБ) чітко говорить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було".
Лукашенко: “Никакого отравления Навального не было” pic.twitter.com/cHFlBgw3Zi— Meduza (@meduzaproject) September 3, 2020
Деталі: Про це Лукашенко заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним.
За словами Лукашенка, Меркель і Німеччина повідомили про отруєння Навального, щоб "відбити охоту Путіну сунути носа у справи Білорусі".
Нагадаємо:
- У середу 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком".
- Також у середу російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.