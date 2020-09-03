Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українського бійця змішаних бойових мистецтв дискваліфікували

Четвер, 3 вересня 2020, 16:25
Українського бійця змішаних бойових мистецтв дискваліфікували

Українського бійця змішаних бойових мистецтв Олександра Доскальчука дискваліфікували на 14 місяців через виявлений допінг.

Джерело: Антидопінгове агентство США (USADA)

Деталі: 30-річний боєць Mixed martial arts (ММА) отримав позитивний результат на метаболіти местеролону у результаті проби сечі, взятої 6 червня 2020 року.

Местеролон є неспецифічною речовиною в класі анаболічних агентів і заборонений для бійців.

Під час розслідування Доскальчук надав докази того, що лікар неправильно призначив йому заборонені ліки, що містять местеролон, хоча боєць надіслав йому правила змішаних єдиноборств і попросив лікування, дозволене ними.

Це зменшило ступінь провини Доскальчука – і USADA дискваліфікував його на коротший термін, також врахувавши його співпрацю.

14-місячний термін заборони на участь у змаганнях для українця почався 6 червня 2020 року, коли була відібрана його позитивна проба, тож він триватиму до 6 серпня 2021 року.

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
спорт
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
ФК "Динамо" відмовився відправляти юних футболістів на збори до проросійської Сербії
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: