Українського бійця змішаних бойових мистецтв дискваліфікували
Українського бійця змішаних бойових мистецтв Олександра Доскальчука дискваліфікували на 14 місяців через виявлений допінг.
Джерело: Антидопінгове агентство США (USADA)
Деталі: 30-річний боєць Mixed martial arts (ММА) отримав позитивний результат на метаболіти местеролону у результаті проби сечі, взятої 6 червня 2020 року.
Местеролон є неспецифічною речовиною в класі анаболічних агентів і заборонений для бійців.
Під час розслідування Доскальчук надав докази того, що лікар неправильно призначив йому заборонені ліки, що містять местеролон, хоча боєць надіслав йому правила змішаних єдиноборств і попросив лікування, дозволене ними.
Це зменшило ступінь провини Доскальчука – і USADA дискваліфікував його на коротший термін, також врахувавши його співпрацю.
14-місячний термін заборони на участь у змаганнях для українця почався 6 червня 2020 року, коли була відібрана його позитивна проба, тож він триватиму до 6 серпня 2021 року.