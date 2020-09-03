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Українського бійця змішаних бойових мистецтв дискваліфікували

Четвер, 3 вересня 2020, 16:25

Українського бійця змішаних бойових мистецтв Олександра Доскальчука дискваліфікували на 14 місяців через виявлений допінг.

Джерело: Антидопінгове агентство США (USADA)

Деталі: 30-річний боєць Mixed martial arts (ММА) отримав позитивний результат на метаболіти местеролону у результаті проби сечі, взятої 6 червня 2020 року.

Местеролон є неспецифічною речовиною в класі анаболічних агентів і заборонений для бійців.

Під час розслідування Доскальчук надав докази того, що лікар неправильно призначив йому заборонені ліки, що містять местеролон, хоча боєць надіслав йому правила змішаних єдиноборств і попросив лікування, дозволене ними.

Це зменшило ступінь провини Доскальчука – і USADA дискваліфікував його на коротший термін, також врахувавши його співпрацю.

14-місячний термін заборони на участь у змаганнях для українця почався 6 червня 2020 року, коли була відібрана його позитивна проба, тож він триватиму до 6 серпня 2021 року.

Теми: спорт


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