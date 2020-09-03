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Прем’єр Польщі про отруєння Навального: маємо справу з ворожим режимом

Четвер, 3 вересня 2020, 18:30

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький жорстко висловився про Росію, заявивши, що отруєння опозиціонера Алексєя Навального стало лише черговим злочином, скоєним нею.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Грузія-2008. Крим і Донбас з 2014 року. MH17. Солсбері-2018. Берлін-2019. Навальний-2020. Скільки тривожних дзвінків нам потрібно, щоб нарешті зрозуміти, що ми маємо справу з ворожим режимом? Діалог, партнерство, компроміс – це чужі їм слова. Пора робити висновки" - написав Моравецький у Twitter.

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії. 

У Кремлі натякнули, що Навального отруїли вже в Німеччині.



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