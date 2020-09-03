Прем’єр Польщі про отруєння Навального: маємо справу з ворожим режимом
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький жорстко висловився про Росію, заявивши, що отруєння опозиціонера Алексєя Навального стало лише черговим злочином, скоєним нею.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Грузія-2008. Крим і Донбас з 2014 року. MH17. Солсбері-2018. Берлін-2019. Навальний-2020. Скільки тривожних дзвінків нам потрібно, щоб нарешті зрозуміти, що ми маємо справу з ворожим режимом? Діалог, партнерство, компроміс – це чужі їм слова. Пора робити висновки" - написав Моравецький у Twitter.
Georgia 2008. Crimea & Donbas since 2014. MH17. Salisbury 2018. Berlin 2019. Navalny 2020. How many wake-up calls do we need to finally realize that we are dealing with a hostile regime? Dialogue, partnership, compromise - these are alien words to them. Time to draw conclusions.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 3, 2020
Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.
У Кремлі натякнули, що Навального отруїли вже в Німеччині.