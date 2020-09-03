Експерт СБУ поранив людину з "травмата", розважаючись напідпитку

Старший консультант-експерт Служби безпеки України напідпитку стріляв гумовими кулями у розважальному закладі в Харківській області й поранив чоловіка.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: Подія відбулася 2 вересня близько 4 години ранку.

За попередньою інформацією, старший консультант-експерт СБУ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння у розважальному закладі, здійснив три постріли із спеціального засобу "ПМ-Т", внаслідок чого 30-річний громадянин отримав декілька кульових поранень.

Персонал закладу натиснув на тривожну кнопку та викликав поліцію, яка після виїзду на виклик за підслідністю передала справу ДБР.

Тяжкість тілесних ушкоджень потерпілого наразі встановлюється.



Під час проведення огляду місця події у приміщенні розважального закладу було вилучено пістолет чорного кольору "ПМ-Т", два магазини, 13 набоїв з гумовою кулею та три гільзи від патрону.

Cлідчі територіального управління ДБР, розташованого у Полтаві, розпочали досудове розслідування за фактом хуліганських дій працівника СБУ з використанням спецзасобу для відстрілу гумових куль.

Попередня кваліфікація: хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Харківського гарнізону, оперативний супровід – Внутрішня безпека в Харківській області Головного управління ВБ СБУ.