Просування експорту віддали в управління міністра цифрової трансформації

Уряд передав управління Офісом з просування експорту від Мінекономіки до Секретаріату Кабміну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на facebook-сторінку Офісу просування експорту.

На базі Офісу з просування експорту вже цього року планується створити першу в Україні державну агенцію з розвитку підприємництва та експорту "як єдину інституцію, що займатиметься побудовою повноцінної екосистеми підтримки малого та середнього бізнесу".

Координація агенції відтепер належить до повноважень віцепрем’єра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Нагадаємо, державна установа "Офіс з просування експорту України" утворена наказом Мінекономрозвитку у 2018 році з метою підтримки та просування експорту товарів, робіт та послуг українських виробників, а також участі в реалізації Експортної стратегії України.

Варто зазначити, що це не перша спроба змінити модель управління зовнішньою торгівлею. Напередодні стало відомо, що більшість повноважень, що стосуються зовнішньої торгівлі, перейшла від торгового представника Тараса Качки новопризначеному заступнику міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олександру Романішину.