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Шмигаль натякнув, що батько Зеленського може отримати довічну стипендію

Четвер, 3 вересня 2020, 21:47
Шмигаль натякнув, що батько Зеленського може отримати довічну стипендію

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що список щодо довічних стипендій, у якому є батько президента Олександр Зеленський, буде розширюватися.

Джерело: Шмигаль у Facebook

Деталі: Глава уряду каже, що отримав лист-звернення від трудового колективу Криворізького Державного університету економіки і технологій. У своєму листі освітяни, розповідає Шмигаль, незадоволені тим фактом, що уряд не розглянув питання про подання на призначення довічної державної стипендії батькові президента Олександру Зеленському.

У листі повідомили, що трудовий колектив нібито неодноразово вносив подання на призначення спипендії, починаючи з 2017 року та просить "забезпечити об’єктивну оцінку заслуг Зеленського, виходячи зі здобутків і досягнень претендента".

Пряма мова Шмигаля: "Через неочікуваний медійний резонанс хочу прояснити позицію уряду для уникнення спекуляцій: у середу, 2 вересня, проєкт про призначення довічних стипендій освітянам був відкликаний для доповнення списків претендентів.

Закликаємо трудові колективи вищих навчальних закладів протягом двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, аби Уряд ухвалив рішення до 1 жовтня — дня працівника освіти. Уряд прагне, щоб усі визначні діячі освіти отримали відповідну відзнаку від держави.

Довідково: Розмір стипендії - 1,5 прожиткових мінімуми у місяць, тобто близько 2,5 тисяч гривень.

Що було раніше: 2 вересня на розгляд Кабінету Міністрів мали винести затвердження проєкту указу президента про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти. Серед них є батько президента Олександр Зеленський.

Проте це питання зняли з розгляду Кабміну.

 

Українська правда

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Теми: Шмигаль Зеленський
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