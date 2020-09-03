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Отруєння Навального: ЄС допускає запровадження санкцій проти РФ

Четвер, 3 вересня 2020, 22:37

ЄС закликав до спільної міжнародної відповіді на отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві високого представника від імені ЄС.

В ЄС підкреслили, що застосування хімічної зброї абсолютно неприйнятно ні за яких обставин, це серйозне порушення міжнародного права і міжнародних стандартів в області прав людини.

"Європейський Союз закликає до спільного міжнародного реагування і залишає за собою право вживати відповідних дій, в тому числі обмежувальних заходів" - йдеться у заяві.

Зазначається, що замах на російського громадянина було скоєно на території Російської Федерації.

"Російський уряд повинен зробити все можливе для ретельного розслідування цього злочину в умовах повної прозорості та притягнення винних до відповідальності. Безкарність неприпустима" - сказано у заяві.

Європейський союз також закликав Російську Федерацію повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) з метою забезпечення неупередженого міжнародного розслідування отруєння.

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії. 

У Кремлі натякнули, що Навального отруїли вже в Німеччині.



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