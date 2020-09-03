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Нафтопродукти з російського заводу Медведчука продають у США, де політик під санкціями – "Схеми"

Четвер, 3 вересня 2020, 22:53
Нафтопродукти з російського заводу Медведчука продають у США, де політик під санкціями – Схеми

"Новошахтинський завод нафтопродуктів" в Росії, який контролює родина голови політради партії ОПЗЖ кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, збуває свою продукцію американській корпорації ExxonMobil. При цьому Медведчук перебуває під санкціями США.

Джерело: розслідування програми "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: "Новошахтинський завод нафтопродуктів" розташований у Ростовській області Росії, більшою часткою підприємства володіє дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, що зазначено в декларації політика.

Доставка відбувається танкерами з нейтральних вод Чорного моря в порт Х'юстона, але контракти укладені не напряму, а через швейцарську фірму-посередника з орбіти депутата Держдуми Російської Федерації.

Суми контрактів тримаються в секреті, але ринкова вартість аналогічного прямогінного бензину у 2020 році коливалась між 30 та 40 доларами за барель, тому в середньому вартість зазначених поставок з російського заводу Медведчука до штата Техас оцінюється у близько 150 мільйонів доларів.

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукРосіяСШАсанкції
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