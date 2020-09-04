Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп закликає виборців, які голосуватимуть поштою, прийти на дільниці та перевірити голоси

П'ятниця, 4 вересня 2020, 02:34

Під час візиту в штат Північна Кароліна президент США Дональд Трамп закликав американців, які планують голосувати на президентських виборах поштою, в сам день голосування прийти на дільницю і переконатися, що їхній голос врахований.

Джерело: Reuters

Пряма мова Трампа: "Зайдіть на свою виборчу дільницю, щоб дізнатися чи занесені ваші голоси до таблиці. Якщо це сталося, то проголосувати ви не зможете, система голосування поштою спрацювала як треба. Якщо ж він не був врахований, голосуйте - це право громадянина".

Деталі: Патрік Геннон, представник Виборчої комісії штату Північна Кароліна, пояснив, що виборець не зможе проголосувати два рази, незалежно від того, чи проголосував він спочатку поштою або особисто.

"Якщо ви відправите бюлетень поштою, але він ще не прийшов (на пошту виборчої комісії - ред), а потім підете голосувати на дільницю особисто, до того як буде доставлений відправлений вами бюлетень, ваш голос буде зарахований". Зазначається, що якщо надісланий поштою бюлетень надійде на розгляд комісії після того, як людина проголосувала особисто, він не буде зарахований.

У Twitter позначили повідомлення Трампа та заявили, що вони порушують  правила соцмережі про громадянську чесність і чесність на виборах. Facebook також промаркували дописи Трампа. 

Довідка: На попередніх виборах президента в 2016 році майже кожен четвертий виборець голосував поштою.

Микола Донєв, УП
Теми: СШАвибориТрамп


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 3 вересня: дороге попурі, зустріч Лукашенка і Мішустіна

Зеленський відсторонився від звинувачень на адресу суддів ОАСК

В Україні оновили зони зараження

Нацрада анулювала ліцензію на мовлення "Прямого FM"

Військовий загинув при ліквідації пожежі на Луганщині – штаб ООС

Союз РФ і Білорусі: у Путіна заявили, що вже є прогрес

Усі новини...
США
Черговий запуск SpaceX. На орбіті Землі вже понад 600 інтернет-супутників Starlink
Нафтопродукти з російського заводу Медведчука продають у США, де політик під санкціями – "Схеми"
Новий політсезон. Афіша
Останні новини
02:34
Трамп закликає виборців, які голосуватимуть поштою, прийти на дільниці та перевірити голоси
01:21
У світовому антирейтингу COVID-19 Україна вже на 11-му місці
00:26
ВідеоЧерговий запуск SpaceX. На орбіті Землі вже понад 600 інтернет-супутників Starlink
23:58
На Буковині зафіксували "коронавірусний" рекорд
23:38
Збірна України розпочала Лігу Націй з перемоги над Швейцарією
23:13
Через COVID-19 закрили школу на Київщині – захворів вчитель
22:53
відеоНафтопродукти з російського заводу Медведчука продають у США, де політик під санкціями – "Схеми"
22:37
Отруєння Навального: ЄС допускає запровадження санкцій проти РФ
22:09
Напередодні паломництва хасидів на в'їзді до Умані встановлять КПП
21:47
Шмигаль натякнув, що батько Зеленського може отримати довічну стипендію
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!