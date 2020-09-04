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Трамп закликає виборців, які голосуватимуть поштою, прийти на дільниці та перевірити голоси

П'ятниця, 4 вересня 2020, 02:34
Трамп закликає виборців, які голосуватимуть поштою, прийти на дільниці та перевірити голоси

Під час візиту в штат Північна Кароліна президент США Дональд Трамп закликав американців, які планують голосувати на президентських виборах поштою, в сам день голосування прийти на дільницю і переконатися, що їхній голос врахований.

Джерело: Reuters

Пряма мова Трампа: "Зайдіть на свою виборчу дільницю, щоб дізнатися чи занесені ваші голоси до таблиці. Якщо це сталося, то проголосувати ви не зможете, система голосування поштою спрацювала як треба. Якщо ж він не був врахований, голосуйте - це право громадянина".

Деталі: Патрік Геннон, представник Виборчої комісії штату Північна Кароліна, пояснив, що виборець не зможе проголосувати два рази, незалежно від того, чи проголосував він спочатку поштою або особисто.

"Якщо ви відправите бюлетень поштою, але він ще не прийшов (на пошту виборчої комісії - ред), а потім підете голосувати на дільницю особисто, до того як буде доставлений відправлений вами бюлетень, ваш голос буде зарахований". Зазначається, що якщо надісланий поштою бюлетень надійде на розгляд комісії після того, як людина проголосувала особисто, він не буде зарахований.

У Twitter позначили повідомлення Трампа та заявили, що вони порушують  правила соцмережі про громадянську чесність і чесність на виборах. Facebook також промаркували дописи Трампа. 

Довідка: На попередніх виборах президента в 2016 році майже кожен четвертий виборець голосував поштою.

Микола Донєв, УП
Теми: СШАвибориТрамп
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