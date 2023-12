Трамп закликає виборців, які голосуватимуть поштою, прийти на дільниці та перевірити голоси

Під час візиту в штат Північна Кароліна президент США Дональд Трамп закликав американців, які планують голосувати на президентських виборах поштою, в сам день голосування прийти на дільницю і переконатися, що їхній голос врахований.

Джерело: Reuters

Пряма мова Трампа: "Зайдіть на свою виборчу дільницю, щоб дізнатися чи занесені ваші голоси до таблиці. Якщо це сталося, то проголосувати ви не зможете, система голосування поштою спрацювала як треба. Якщо ж він не був врахований, голосуйте - це право громадянина".

Деталі: Патрік Геннон, представник Виборчої комісії штату Північна Кароліна, пояснив, що виборець не зможе проголосувати два рази, незалежно від того, чи проголосував він спочатку поштою або особисто.

....after you Vote, which it should not, that Ballot will not be used or counted in that your vote has already been cast & tabulated. YOU ARE NOW ASSURED THAT YOUR PRECIOUS VOTE HAS BEEN COUNTED, it hasn’t been “lost, thrown out, or in any way destroyed”. GOD BLESS AMERICA!!!