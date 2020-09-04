На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували понад 9500 заражень COVID-19

Станом на вечір 3 вересня у Рівненській області виявили ще 34 нових хворих на коронавірус, загалом в області зареєстрували 9534 випадків зараження.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Станом на вечір 3 вересня на Рівненщині зареєстровано 34 нових випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 15 до 75 років. Таким чином в Рівненській області наразі 9534 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

В області зареєстровано 135 летальних випадків, спричинених COVID-19. Подолали хворобу 6915 жителів Рівненщини.

В роботі лабораторій області залишається 304 зразки.

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