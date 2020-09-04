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SpaceX провела успішне випробування корабля для польотів на Марс

П'ятниця, 4 вересня 2020, 06:01
SpaceX провела успішне випробування корабля для польотів на Марс

Компанія Ілона Маска SpaceX 3 вересня провела успішне випробування корабля Starship, який планується використовувати для польотів до Червоної планети.

Джерело: SpaceX

Дослівно: "Друге льотне випробування корабля Starship. Висота польоту 150 метрів"

Деталі: Тести Starship SN6 проходили на пусковому комплексі в Бока Чика (штат Техас, США).

Нагадаємо, що випробування Starship SN5 проходили місяць тому, 3 серпня.

"Українська правда" у Threads

Теми: космосСШАІлон Маск
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