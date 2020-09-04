SpaceX провела успішне випробування корабля для польотів на Марс
П'ятниця, 4 вересня 2020, 06:01
Компанія Ілона Маска SpaceX 3 вересня провела успішне випробування корабля Starship, який планується використовувати для польотів до Червоної планети.
Джерело: SpaceX
Дослівно: "Друге льотне випробування корабля Starship. Висота польоту 150 метрів"
Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI— SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020
Деталі: Тести Starship SN6 проходили на пусковому комплексі в Бока Чика (штат Техас, США).
Нагадаємо, що випробування Starship SN5 проходили місяць тому, 3 серпня.