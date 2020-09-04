Місія ОБСЄ нарахувала на Донбасі більше 900 порушень за час "всеосяжного перемир'я"

Від початку всеосяжного перемир'я на Донбасі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ станом на вечір 2 вересня зафіксувала 908 порушень режиму "тиші".

Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 3 вересня

Дослівно: "Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 908 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях"

Деталі: За даними спостерігачів, йдеться зокрема про 152 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, і 13 освітлювальних ракет, а також 741 чергу та постріл.