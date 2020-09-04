Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Місія ОБСЄ нарахувала на Донбасі більше 900 порушень за час "всеосяжного перемир'я"

П'ятниця, 4 вересня 2020, 08:28

Від початку всеосяжного перемир'я на Донбасі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ станом на вечір 2 вересня зафіксувала 908 порушень режиму "тиші".

Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 3 вересня

Дослівно: "Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 908 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях"

Деталі: За даними спостерігачів, йдеться зокрема про 152 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, і 13 освітлювальних ракет, а також 741 чергу та постріл.

Українська правда
Теми: війнаДонбасОБСЄ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 3 вересня: дороге попурі, зустріч Лукашенка і Мішустіна

Зеленський відсторонився від звинувачень на адресу суддів ОАСК

В Україні оновили зони зараження

Нацрада анулювала ліцензію на мовлення "Прямого FM"

Військовий загинув при ліквідації пожежі на Луганщині – штаб ООС

Союз РФ і Білорусі: у Путіна заявили, що вже є прогрес

Усі новини...
війна
Чи можливий мир на Донбасі до кінця цього року?
У ТКГ погодили координати 20 ділянок розмінування
За місяць всеохопного перемир'я ОБСЄ зафіксувала понад 800 порушень на Донбасі
Останні новини
08:40
Нідерланди зупиняють екстрадицію підозрюваних до Польщі через сумніви у незалежності судів
08:28
Місія ОБСЄ нарахувала на Донбасі більше 900 порушень за час "всеосяжного перемир'я"
08:12
НАТО проведе засідання через отруєння Навального
08:00
Головні новини четверга і ночі: дороге попурі, зустріч Лукашенка і Мішустіна
07:38
На Донбасі розмінували ще 10 гектарів території, передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети
06:01
ВідеоSpaceX провела успішне випробування корабля для польотів на Марс
04:26
На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували понад 9500 заражень COVID-19
03:28
ФотоСайт МВС Білорусі зламали й оголосили Лукашенка в розшук
02:34
Трамп закликає виборців, які голосуватимуть поштою, прийти на дільниці та перевірити голоси
01:21
У світовому антирейтингу COVID-19 Україна на 14-му місці
Усі новини...